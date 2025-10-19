https://1prime.ru/20251019/karta-863559625.html

Банки должны заинтересоваться, кто и зачем заводит много карт сразу

Очевидно, что инициатива о предельном количестве банковских карт на одного пользователя требует проработки. Остаются открытыми многие технические вопросы. Нужен

МОСКВА, 19 окт – ПРАЙМ. Очевидно, что инициатива о предельном количестве банковских карт на одного пользователя требует проработки. Остаются открытыми многие технические вопросы. Нужен будет порядок оперативной проверки и внесения данных в базу по счетам физлица в ФНС или на Госуслугах (которая включает не только счета, но и банковские карты), нужна конкретизация, что делать с лишними картами и как будет решаться вопрос, какие именно клиент захочет заблокировать.По официальной статистике, сегодня в России на одного человека приходится 3,5 карты – но это с учетом и младенцев, и совсем пожилых людей, которые картами не пользуются. Так что на самом деле у экономически активного населения карт, приходящихся на одно лицо, больше. Некоторые граждане имеют много карт, потому что среди них есть и кредитные, и карты на членов семьи, и карты маркетплейсов.Некоторые имеют больше карт, потому что выстраивают "лесенки" для получения оптимальных условий управления личными финансами, и в части бонусов и кэшбэка, и с помощью кредитно-депозитных схем, и просто для регулярного получения процентов, если открываются вклады с разными сроками, а карты привязаны к таким вкладам. Сегодня некоторые банки выпускают новые карты автоматически при открытии нового счета, теперь эта практика должна сойти на нет.Как следует из данных Национального совета финансового рынка (НСФР), лишь 6% граждан имеют более 10 карт, остальные ограничиваются меньшим количеством. Хотя сегодня есть и такие, кто вовлечен в незаконный бизнес, именуемый дроппингом, и на чьё имя открыты десятки и даже сотни карт. Безусловно, дроппингом при желании можно заниматься, имея на руках даже десять карт, но такой подход вызывает (или, по крайней мере, должен вызывать) вопросы у банков-эмитентов. Так же, как сегодня у банка должны возникать вопросы, если один человек открывает множество карт. Было бы замечательно, если бы регулятор требовал относить операции по таким картам к числу необычных и требующих пристального внимания.Беда еще в том, что дроппинг – это не только снятие наличных, для чего удобно использовать пластик. Дроппинг (как следует из его названия, drop – по-английски означает "сбрасывать") представляет собой вид деятельности, где ее организаторы - дропперы - запутывают следы "плохих денег", средств, полученных преступным путем, осуществляя их транзит через счета третьих лиц, в том числе путем снятие наличных.Но отмыть деньги, деля их на мелкие суммы или наоборот консолидируя, можно и без карт, просто переводя средства на указанные организаторами мошеннической схемы счета через СБП.Некоторые "рядовые исполнители" таких действий требуют вознаграждение за операцию или даже за сам факт открытия дополнительной карты, которая будет служить инструментом для отмывания доходов или вывода похищенных денег. Другие граждане даже не догадываются, что их вовлекли в схему. Но второй категории дополнительная карта и не понадобится, ибо мошенники убедят их перевести якобы ошибочно зачисленную сумму дальше либо снять наличные с "обычной" карты.Незнание в большинстве случаев не освободит гражданина, обманом вовлеченного в дроппинг, от ответственности, в том числе уголовной. Но "работа" мошенников через законопослушных, но излишне доверчивых граждан не требует выпуска дополнительных карт.Таким образом, ограничение выпуска карт на одного гражданина поможет борьбе с дроппингом лишь в определенных пределах. Тем не менее, и в этих пределах обращение внимание на "массовые скопления" карт в одних руках – достаточно серьезная, действенная и оправданная мера. Насколько она повлияет на стоимость банковских услуг и будут ли вводиться комиссии за выпуск новых карт (ведь дополнительных расходов при переходе на новую систему банкам не избежать) – покажет практика.Что потребуется для ввода новой системы контроля? Вариант один: создать базу данных по выпущенным картам и обеспечить банкам доступ к ней. Но нужно прорабатывать много вопросов: как быстро информация будет поступать в такую базу, следует ли учитывать все карты, привязанные к одному счету, или лучше считать карты, открытые на одно имя (если карты открываются, например, для членов семьи), как поступить с картами иностранных эмитентов (видимо, учесть их будет трудно или невозможно).Уже звучат предложения, что клиент банка самостоятельно будет закрывать "лишние" карты, иначе банк сделает это по своему выбору или вообще заблокирует все. Видится, что это слишком жесткий вариант. Возможно, держателям карт следует просто дать серьезный промежуток времени для выбора карт, которые реально нужны. От банков следует требовать в переходный период обращать серьезное внимание на любую активность клиента по счетам, если сегодня у него открыты десятки карт, поскольку дроппинг осуществляется с использованием не только карточных каналов. И, разумеется, потребуется широкое освещение и разъяснение всего механизма, как через банки и МФЦ (возможно, и через налоговые органы), так и через СМИ.Автор - Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

