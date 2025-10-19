https://1prime.ru/20251019/kartavykh-863697801.html
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи - 19.10.2025, ПРАЙМ
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в воскресенье РИА Новости, что глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых после освобождения вылетел в Москву. "Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию",- сообщила она. На прошлой неделе гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест.
