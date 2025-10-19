Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи - 19.10.2025
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи - 19.10.2025, ПРАЙМ
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в воскресенье РИА Новости, что глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых после освобождения | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T20:50+0300
2025-10-19T20:50+0300
россия
азербайджан
мария захарова
sputnik
мид рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863697482_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a338719173a85558cfde43bdea551dcf.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в воскресенье РИА Новости, что глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых после освобождения вылетел в Москву. "Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию",- сообщила она. На прошлой неделе гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест.
азербайджан
россия, азербайджан, мария захарова, sputnik, мид рф, в мире
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Мария Захарова, Sputnik, МИД РФ, В мире
20:50 19.10.2025
 
Главу редакции Sputnik Азербайджан освободили из-под стражи

Захарова: главу редакции Sputnik Азербайджан Картавых освободили из-под стражи

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в воскресенье РИА Новости, что глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых после освобождения вылетел в Москву.
"Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию",- сообщила она.
На прошлой неделе гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест.
Радио Sputnik - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Киселев ответил на обвинения Совета прессы Азербайджана в адрес Sputnik
12 июля, 17:49
 
РОССИЯ АЗЕРБАЙДЖАН Мария Захарова Sputnik МИД РФ В мире
 
 
