Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае назвали США хакерской империей - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251019/kitay-863690562.html
В Китае назвали США хакерской империей
В Китае назвали США хакерской империей - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Китае назвали США хакерской империей
США являются настоящей "хакерской империей" и главным источником хаоса в киберпространстве, заявили в воскресенье в министерстве государственной безопасности... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T15:06+0300
2025-10-19T15:06+0300
технологии
сша
китай
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861408008_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_5e61c989bacda198e6fbe056f700a10b.jpg
ПЕКИН, 19 окт – ПРАЙМ. США являются настоящей "хакерской империей" и главным источником хаоса в киберпространстве, заявили в воскресенье в министерстве государственной безопасности КНР. Ранее министерство сообщило, что Агентство национальной безопасности США осуществило крупную кибератаку на Национальный центр службы времени Китая, что могло привести к сбоям в работе сетей связи, финансовой и транспортной системах, в снабжении электричеством. &quot;США, будучи вором кричат: &quot;Держи вора!&quot;, постоянно преувеличивают &quot;теорию китайской киберугрозы&quot;, вынуждают другие страны раздувать так называемые &quot;китайские хакерские атаки&quot;, вводят санкции против китайских предприятий и преследуют китайских граждан в тщетной попытке ввести общественность в заблуждение и исказить правду&quot;, - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.Как отметило министерство, неопровержимые факты доказывают, что США — настоящая "хакерская империя" и главный источник хаоса в киберпространстве.
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861408008_116:0:468:264_1920x0_80_0_0_ead48ef186917b03f26f4d661ad6c780.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, сша, китай, в мире
Технологии, США, КИТАЙ, В мире
15:06 19.10.2025
 
В Китае назвали США хакерской империей

Министерство госбезопасности КНР назвало США хакерской империей и источником хаоса

© РИА Новости . Михаил ФомичевКомпьютер
Компьютер - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Компьютер. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 19 окт – ПРАЙМ. США являются настоящей "хакерской империей" и главным источником хаоса в киберпространстве, заявили в воскресенье в министерстве государственной безопасности КНР.
Ранее министерство сообщило, что Агентство национальной безопасности США осуществило крупную кибератаку на Национальный центр службы времени Китая, что могло привести к сбоям в работе сетей связи, финансовой и транспортной системах, в снабжении электричеством.

"США, будучи вором кричат: "Держи вора!", постоянно преувеличивают "теорию китайской киберугрозы", вынуждают другие страны раздувать так называемые "китайские хакерские атаки", вводят санкции против китайских предприятий и преследуют китайских граждан в тщетной попытке ввести общественность в заблуждение и исказить правду", - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.

Как отметило министерство, неопровержимые факты доказывают, что США — настоящая "хакерская империя" и главный источник хаоса в киберпространстве.
 
ТехнологииСШАКИТАЙВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала