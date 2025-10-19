https://1prime.ru/20251019/kompanii-863675364.html

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран, к примеру, отечественная курятина занимает 10% на рынке Саудовской Аравии, рассказал в интервью РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков. "Арабские рынки представляют интерес для российских компаний и технологий, они востребованы. Если рассматривать Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые очень конкурентны и избирательны, то там нашим технологиям удается занять свои ниши. Поэтому главная задача - не сдаваться", - сказал собеседник агентства. По его словам, если традиционно Россия поставляла в страны Ближнего Востока исключительно зерно, то сегодня различные отечественные товары, в том числе продукты питания, начинают появляться на полках местных магазинов. "Сегодня российские продукты питания достаточно уверенно завоевывают рынки стран Персидского залива, как, например, ОАЭ и Саудовской Аравии. Российская курятина занимает на рынке КСА до 10%, и это существенный успех. Мы освоили производство халяльных продуктов. На прилавках магазинов в этих странах вы найдете немало продукции компании "Мираторг", - добавил Горьков. Он отметил, что присутствие российского бизнеса масштабировалось вплоть до продажи одежды и косметики. "Сейчас мы можем увидеть достаточно широкую номенклатуру продовольственных, а в последнее время и косметических товаров. Кроме того, появилась наша одежда — компания Lime открыла несколько магазинов, продукция очень востребована. Не стоит забывать также про наши текстильные, молочные и кондитерские товары", - подчеркнул председатель РАДС. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

