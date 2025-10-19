https://1prime.ru/20251019/kompanii-863675364.html
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран - 19.10.2025, ПРАЙМ
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран, к примеру, отечественная курятина занимает 10% на рынке Саудовской Аравии, рассказал в... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T04:32+0300
2025-10-19T04:32+0300
2025-10-19T04:32+0300
бизнес
россия
саудовская аравия
ближний восток
персидский залив
кса
мираторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863675364.jpg?1760837577
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран, к примеру, отечественная курятина занимает 10% на рынке Саудовской Аравии, рассказал в интервью РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков.
"Арабские рынки представляют интерес для российских компаний и технологий, они востребованы. Если рассматривать Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые очень конкурентны и избирательны, то там нашим технологиям удается занять свои ниши. Поэтому главная задача - не сдаваться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если традиционно Россия поставляла в страны Ближнего Востока исключительно зерно, то сегодня различные отечественные товары, в том числе продукты питания, начинают появляться на полках местных магазинов.
"Сегодня российские продукты питания достаточно уверенно завоевывают рынки стран Персидского залива, как, например, ОАЭ и Саудовской Аравии. Российская курятина занимает на рынке КСА до 10%, и это существенный успех. Мы освоили производство халяльных продуктов. На прилавках магазинов в этих странах вы найдете немало продукции компании "Мираторг", - добавил Горьков.
Он отметил, что присутствие российского бизнеса масштабировалось вплоть до продажи одежды и косметики.
"Сейчас мы можем увидеть достаточно широкую номенклатуру продовольственных, а в последнее время и косметических товаров. Кроме того, появилась наша одежда — компания Lime открыла несколько магазинов, продукция очень востребована. Не стоит забывать также про наши текстильные, молочные и кондитерские товары", - подчеркнул председатель РАДС.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
саудовская аравия
ближний восток
персидский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, саудовская аравия, ближний восток, персидский залив, кса, мираторг
Бизнес, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, КСА, Мираторг
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран
Горьков: российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран, к примеру, отечественная курятина занимает 10% на рынке Саудовской Аравии, рассказал в интервью РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков.
"Арабские рынки представляют интерес для российских компаний и технологий, они востребованы. Если рассматривать Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые очень конкурентны и избирательны, то там нашим технологиям удается занять свои ниши. Поэтому главная задача - не сдаваться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если традиционно Россия поставляла в страны Ближнего Востока исключительно зерно, то сегодня различные отечественные товары, в том числе продукты питания, начинают появляться на полках местных магазинов.
"Сегодня российские продукты питания достаточно уверенно завоевывают рынки стран Персидского залива, как, например, ОАЭ и Саудовской Аравии. Российская курятина занимает на рынке КСА до 10%, и это существенный успех. Мы освоили производство халяльных продуктов. На прилавках магазинов в этих странах вы найдете немало продукции компании "Мираторг", - добавил Горьков.
Он отметил, что присутствие российского бизнеса масштабировалось вплоть до продажи одежды и косметики.
"Сейчас мы можем увидеть достаточно широкую номенклатуру продовольственных, а в последнее время и косметических товаров. Кроме того, появилась наша одежда — компания Lime открыла несколько магазинов, продукция очень востребована. Не стоит забывать также про наши текстильные, молочные и кондитерские товары", - подчеркнул председатель РАДС.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.