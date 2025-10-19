Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.10.2025
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран
04:32 19.10.2025
 
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран

Горьков: российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран, к примеру, отечественная курятина занимает 10% на рынке Саудовской Аравии, рассказал в интервью РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков.
"Арабские рынки представляют интерес для российских компаний и технологий, они востребованы. Если рассматривать Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые очень конкурентны и избирательны, то там нашим технологиям удается занять свои ниши. Поэтому главная задача - не сдаваться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если традиционно Россия поставляла в страны Ближнего Востока исключительно зерно, то сегодня различные отечественные товары, в том числе продукты питания, начинают появляться на полках местных магазинов.
"Сегодня российские продукты питания достаточно уверенно завоевывают рынки стран Персидского залива, как, например, ОАЭ и Саудовской Аравии. Российская курятина занимает на рынке КСА до 10%, и это существенный успех. Мы освоили производство халяльных продуктов. На прилавках магазинов в этих странах вы найдете немало продукции компании "Мираторг", - добавил Горьков.
Он отметил, что присутствие российского бизнеса масштабировалось вплоть до продажи одежды и косметики.
"Сейчас мы можем увидеть достаточно широкую номенклатуру продовольственных, а в последнее время и косметических товаров. Кроме того, появилась наша одежда — компания Lime открыла несколько магазинов, продукция очень востребована. Не стоит забывать также про наши текстильные, молочные и кондитерские товары", - подчеркнул председатель РАДС.
