Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крымский заповедник "Мыс Мартьян" получит статус государственного - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251019/krym-863682594.html
Крымский заповедник "Мыс Мартьян" получит статус государственного
Крымский заповедник "Мыс Мартьян" получит статус государственного - 19.10.2025, ПРАЙМ
Крымский заповедник "Мыс Мартьян" получит статус государственного
Правительство утвердило постановление о создании государственного природного заповедника "Мыс Мартьян" в Крыму на базе одноименного парка регионального... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T11:18+0300
2025-10-19T11:18+0300
бизнес
россия
крым
рф
ялта
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863682428_0:259:3543:2252_1920x0_80_0_0_f6f7d92d668f260b9481c66b9e531b0e.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о создании государственного природного заповедника "Мыс Мартьян" в Крыму на базе одноименного парка регионального значения, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На базе природного парка регионального значения "Мыс Мартьян" в Крыму будет создан одноименный государственный природный заповедник. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что площадь заповедника, который появится на территории городского округа Ялта, составит 241,4 гектара, включая часть прилегающей акватории Черного моря. "Повышение статуса этой территории обеспечит сохранение биологического разнообразия как наземной, так и морской частей создаваемого заповедника… Создание особо охраняемой природной территории позволит снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку и создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения", - добавили в правительстве РФ. Район мыса Мартьян - один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1300 видов животных, часть из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.
https://1prime.ru/20251019/krym-863680111.html
крым
рф
ялта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863682428_98:0:3445:2510_1920x0_80_0_0_1b58cf1be727c5407a68a8babbf9447f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, крым, рф, ялта, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, РФ, ЯЛТА, Михаил Мишустин
11:18 19.10.2025
 
Крымский заповедник "Мыс Мартьян" получит статус государственного

Правительство утвердило создание государственного заповедника "Мыс Мартьян" в Крыму

© РИА Новости . Игорь Михалев  | Перейти в медиабанкБерег Черного моря в Крыму
Берег Черного моря в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Берег Черного моря в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о создании государственного природного заповедника "Мыс Мартьян" в Крыму на базе одноименного парка регионального значения, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На базе природного парка регионального значения "Мыс Мартьян" в Крыму будет создан одноименный государственный природный заповедник. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что площадь заповедника, который появится на территории городского округа Ялта, составит 241,4 гектара, включая часть прилегающей акватории Черного моря.
"Повышение статуса этой территории обеспечит сохранение биологического разнообразия как наземной, так и морской частей создаваемого заповедника… Создание особо охраняемой природной территории позволит снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку и создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения", - добавили в правительстве РФ.
Район мыса Мартьян - один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1300 видов животных, часть из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.
Вид на Ялту - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов
09:41
 
БизнесРОССИЯКРЫМРФЯЛТАМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала