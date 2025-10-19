https://1prime.ru/20251019/krym-863682594.html

Крымский заповедник "Мыс Мартьян" получит статус государственного

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о создании государственного природного заповедника "Мыс Мартьян" в Крыму на базе одноименного парка регионального значения, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На базе природного парка регионального значения "Мыс Мартьян" в Крыму будет создан одноименный государственный природный заповедник. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что площадь заповедника, который появится на территории городского округа Ялта, составит 241,4 гектара, включая часть прилегающей акватории Черного моря. "Повышение статуса этой территории обеспечит сохранение биологического разнообразия как наземной, так и морской частей создаваемого заповедника… Создание особо охраняемой природной территории позволит снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку и создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения", - добавили в правительстве РФ. Район мыса Мартьян - один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1300 видов животных, часть из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.

