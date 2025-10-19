https://1prime.ru/20251019/luvr-863685592.html

В Париже ограбили Лувр

происшествия

париж

в мире

музей

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители пробрались в парижский музей Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I, пишет издание Parisien со ссылкой на источник в среде сотрудников музея. "Грабители похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы (Жозефины - ред.): ожерелье, брошь, тиару и другие предметы. Их размещали в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам", - говорится в статье. По данным источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат украден не был. Продолжается оценка ущерба.

