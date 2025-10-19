Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители пробрались в парижский музей Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I, пишет издание Parisien со ссылкой на источник в среде сотрудников музея. "Грабители похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы (Жозефины - ред.): ожерелье, брошь, тиару и другие предметы. Их размещали в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам", - говорится в статье. По данным источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат украден не был. Продолжается оценка ущерба.
париж, в мире, музей
Происшествия, Париж, В мире, Музей
13:10 19.10.2025
 
В Париже ограбили Лувр

В Лувре грабители украли украшения из коллекции императрицы Жозефины

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСтеклянная пирамида Лувра
Стеклянная пирамида Лувра
Стеклянная пирамида Лувра. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители пробрались в парижский музей Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I, пишет издание Parisien со ссылкой на источник в среде сотрудников музея.
"Грабители похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы (Жозефины - ред.): ожерелье, брошь, тиару и другие предметы. Их размещали в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам", - говорится в статье.
По данным источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат украден не был. Продолжается оценка ущерба.
 
ПроисшествияПарижВ миреМузей
 
 
