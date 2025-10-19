https://1prime.ru/20251019/luvr-863685592.html
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Париже ограбили Лувр
Грабители пробрались в парижский музей Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I,... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T13:10+0300
2025-10-19T13:10+0300
2025-10-19T13:10+0300
происшествия
париж
в мире
музей
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863685440_0:132:2947:1790_1920x0_80_0_0_06024780e7de21f23d1a0ad51db7c56d.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители пробрались в парижский музей Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I, пишет издание Parisien со ссылкой на источник в среде сотрудников музея. "Грабители похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы (Жозефины - ред.): ожерелье, брошь, тиару и другие предметы. Их размещали в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам", - говорится в статье. По данным источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат украден не был. Продолжается оценка ущерба.
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863685440_193:0:2754:1921_1920x0_80_0_0_b6c50476cb5c875373ca9a3758518539.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, в мире, музей
Происшествия, Париж, В мире, Музей
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители пробрались в парижский музей Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I, пишет издание Parisien со ссылкой на источник в среде сотрудников музея.
"Грабители похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы (Жозефины - ред.): ожерелье, брошь, тиару и другие предметы. Их размещали в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам", - говорится в статье.
По данным источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат украден не был. Продолжается оценка ущерба.