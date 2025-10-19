Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Появились подробности ограбления Лувра - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251019/luvr-863689485.html
Появились подробности ограбления Лувра
Появились подробности ограбления Лувра - 19.10.2025, ПРАЙМ
Появились подробности ограбления Лувра
Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T14:45+0300
2025-10-19T14:45+0300
происшествия
франция
культура
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863689254_0:161:2985:1840_1920x0_80_0_0_e5d6fa61217cfe1d76d4ab7e3442ac87.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. Пресс-служба Лувра ранее сообщила, что музей будет закрыт в воскресенье на фоне ограбления. "Преступники использовали лестницу, установленную на грузовик, чтобы проникнуть в галерею Аполлона в музее. Они разбили окно и похитили драгоценности, представляющие неизмеримую историческую ценность", - заявил Нуньес в эфире радиостанции France Inter. Министр добавил, что столичная полиция мобилизована на поиски злоумышленников, и выразил надежду, что перехватить их удастся быстро. В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863689254_159:0:2826:2000_1920x0_80_0_0_0e8553300610409481279e71d6c1db79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, культура
Происшествия, ФРАНЦИЯ, культура
14:45 19.10.2025
 
Появились подробности ограбления Лувра

Глава МВД Франции Нуньес: грабители проникли в Лувр через окно с помощью автовышки

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСтеклянная пирамида над входом в Лувр
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Стеклянная пирамида над входом в Лувр. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.
Пресс-служба Лувра ранее сообщила, что музей будет закрыт в воскресенье на фоне ограбления.
"Преступники использовали лестницу, установленную на грузовик, чтобы проникнуть в галерею Аполлона в музее. Они разбили окно и похитили драгоценности, представляющие неизмеримую историческую ценность", - заявил Нуньес в эфире радиостанции France Inter.
Министр добавил, что столичная полиция мобилизована на поиски злоумышленников, и выразил надежду, что перехватить их удастся быстро.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.
 
ПроисшествияФРАНЦИЯкультура
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала