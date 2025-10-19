https://1prime.ru/20251019/luvr-863689485.html
Появились подробности ограбления Лувра
Появились подробности ограбления Лувра
Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. | 19.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. Пресс-служба Лувра ранее сообщила, что музей будет закрыт в воскресенье на фоне ограбления. "Преступники использовали лестницу, установленную на грузовик, чтобы проникнуть в галерею Аполлона в музее. Они разбили окно и похитили драгоценности, представляющие неизмеримую историческую ценность", - заявил Нуньес в эфире радиостанции France Inter. Министр добавил, что столичная полиция мобилизована на поиски злоумышленников, и выразил надежду, что перехватить их удастся быстро. В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.
Появились подробности ограбления Лувра
Глава МВД Франции Нуньес: грабители проникли в Лувр через окно с помощью автовышки
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.
Пресс-служба Лувра ранее сообщила, что музей будет закрыт в воскресенье на фоне ограбления.
"Преступники использовали лестницу, установленную на грузовик, чтобы проникнуть в галерею Аполлона в музее. Они разбили окно и похитили драгоценности, представляющие неизмеримую историческую ценность", - заявил Нуньес в эфире радиостанции France Inter.
Министр добавил, что столичная полиция мобилизована на поиски злоумышленников, и выразил надежду, что перехватить их удастся быстро.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции
Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.