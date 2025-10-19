https://1prime.ru/20251019/luvr-863689485.html

Появились подробности ограбления Лувра

происшествия

франция

культура

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. Пресс-служба Лувра ранее сообщила, что музей будет закрыт в воскресенье на фоне ограбления. "Преступники использовали лестницу, установленную на грузовик, чтобы проникнуть в галерею Аполлона в музее. Они разбили окно и похитили драгоценности, представляющие неизмеримую историческую ценность", - заявил Нуньес в эфире радиостанции France Inter. Министр добавил, что столичная полиция мобилизована на поиски злоумышленников, и выразил надежду, что перехватить их удастся быстро. В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.

