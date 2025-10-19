https://1prime.ru/20251019/luvr-863689972.html

Эксперт прокомментировал ограбление Лувра

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Коллекционеры не будут покупать украденные из Лувра драгоценности, потому что похищенные из музея произведения искусства не приносят выгоды с точки зрения инвестиций и создают риски для владельца, , заявил РИА Новости коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий. В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет. "Ни один серьезный коллекционер не приобретет вещь, украденную из музея… Никто не решится (купить украденные из Лувра ценности - ред.)", - прокомментировал эксперт. Подстаницкий отметил, что покупка произведений искусства также имеет инвестиционную функцию, а в случае приобретения украденных музейных экспонатов для покупателя это будет "инвестиционный проигрыш". "Кроме того, что есть эстетическая и инвестиционная составляющие, коллекции чаще всего собираются для того, чтобы банально ими хвастаться. Так что покупать что-то, чем ты не можешь похвастаться или, похваставшись, будешь иметь какие-то определенные риски, - это тоже сомнительное удовольствие", - подчеркнул коллекционер.

