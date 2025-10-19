Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о панике в Лувре после ограбления - 19.10.2025
СМИ рассказали о панике в Лувре после ограбления
СМИ рассказали о панике в Лувре после ограбления - 19.10.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о панике в Лувре после ограбления
После дерзкого ограбления в Лувре среди посетителей музея началась паника во время эвакуации, передает издание Le Parisien. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T15:39+0300
2025-10-19T15:39+0300
в мире
париж
франция
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. После дерзкого ограбления в Лувре среди посетителей музея началась паника во время эвакуации, передает издание Le Parisien."Полицейские бежали к стеклянной пирамиде и пытались попасть внутрь через боковые двери, но они оказались заперты — открыть их было невозможно", — рассказала изданию одна из очевидиц.Le Parisien уточнило, что эвакуация проходила хаотично: люди стучали в стеклянные двери и в панике пытались покинуть здание.Ранее сообщалось, что трое злоумышленников в масках проникли в Лувр со стороны набережной Сены, где ведутся строительные работы. Они использовали спецтехнику, чтобы добраться до зала Аполлона на втором этаже. Разбив окна, двое грабителей вошли внутрь, а третий остался снаружи.Преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины — среди них были колье, брошь и диадема. Эти экспонаты находились в витринах, посвященных французским монархам. После преступления злоумышленникам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от музея обнаружили поврежденную корону, принадлежавшую супруге Наполеона III.
париж
франция
в мире, париж, франция
В мире, Париж, ФРАНЦИЯ
15:39 19.10.2025
 
СМИ рассказали о панике в Лувре после ограбления

Le Parisien: посетители Лувра запаниковали во время эвакуации после ограбления музея

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. После дерзкого ограбления в Лувре среди посетителей музея началась паника во время эвакуации, передает издание Le Parisien.
"Полицейские бежали к стеклянной пирамиде и пытались попасть внутрь через боковые двери, но они оказались заперты — открыть их было невозможно", — рассказала изданию одна из очевидиц.
В Париже ограбили Лувр
13:10
13:10
Le Parisien уточнило, что эвакуация проходила хаотично: люди стучали в стеклянные двери и в панике пытались покинуть здание.
Ранее сообщалось, что трое злоумышленников в масках проникли в Лувр со стороны набережной Сены, где ведутся строительные работы. Они использовали спецтехнику, чтобы добраться до зала Аполлона на втором этаже. Разбив окна, двое грабителей вошли внутрь, а третий остался снаружи.
Преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины — среди них были колье, брошь и диадема. Эти экспонаты находились в витринах, посвященных французским монархам. После преступления злоумышленникам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от музея обнаружили поврежденную корону, принадлежавшую супруге Наполеона III.
Эксперт прокомментировал ограбление Лувра
14:48
В миреПарижФРАНЦИЯ
 
 
