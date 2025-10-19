СМИ рассказали о панике в Лувре после ограбления

https://1prime.ru/20251019/luvr-863691665.html
2025-10-19T15:39+0300
2025-10-19T15:39+0300
2025-10-19T15:39+0300
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. После дерзкого ограбления в Лувре среди посетителей музея началась паника во время эвакуации, передает издание Le Parisien."Полицейские бежали к стеклянной пирамиде и пытались попасть внутрь через боковые двери, но они оказались заперты — открыть их было невозможно", — рассказала изданию одна из очевидиц.Le Parisien уточнило, что эвакуация проходила хаотично: люди стучали в стеклянные двери и в панике пытались покинуть здание.Ранее сообщалось, что трое злоумышленников в масках проникли в Лувр со стороны набережной Сены, где ведутся строительные работы. Они использовали спецтехнику, чтобы добраться до зала Аполлона на втором этаже. Разбив окна, двое грабителей вошли внутрь, а третий остался снаружи.Преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины — среди них были колье, брошь и диадема. Эти экспонаты находились в витринах, посвященных французским монархам. После преступления злоумышленникам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от музея обнаружили поврежденную корону, принадлежавшую супруге Наполеона III.
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ.
После дерзкого ограбления в Лувре среди посетителей музея началась паника во время эвакуации, передает издание Le Parisien.
"Полицейские бежали к стеклянной пирамиде и пытались попасть внутрь через боковые двери, но они оказались заперты — открыть их было невозможно", — рассказала изданию одна из очевидиц.
Le Parisien уточнило, что эвакуация проходила хаотично: люди стучали в стеклянные двери и в панике пытались покинуть здание.
Ранее сообщалось, что трое злоумышленников в масках проникли в Лувр со стороны набережной Сены, где ведутся строительные работы. Они использовали спецтехнику, чтобы добраться до зала Аполлона на втором этаже. Разбив окна, двое грабителей вошли внутрь, а третий остался снаружи.
Преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины — среди них были колье, брошь и диадема. Эти экспонаты находились в витринах, посвященных французским монархам. После преступления злоумышленникам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от музея обнаружили поврежденную корону, принадлежавшую супруге Наполеона III.
