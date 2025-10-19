Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали новые подробности ограбления Лувра - 19.10.2025
СМИ узнали новые подробности ограбления Лувра
2025-10-19T15:51+0300
2025-10-19T15:51+0300
происшествия
франция
культура
париж
музей
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ограбление в Лувре совершила группа из четырех преступников, двое из которых непосредственно пробрались в музей, сообщает газета Parisien. В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. "По нашим данным, преступников было четверо: двое были одеты как рабочие - в желтые жилеты - и поднялись по автовышке, а двое других ждали их внизу на скутерах TMax", - говорится в публикации издания. В воскресенье Parisien объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра добавила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
франция
париж
франция, культура, париж, музей
Происшествия, ФРАНЦИЯ, культура, Париж, Музей
15:51 19.10.2025
 
СМИ узнали новые подробности ограбления Лувра

Parisien: ограбление Лувра совершила группа из 4 преступников

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЛувр
Лувр - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Лувр . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ограбление в Лувре совершила группа из четырех преступников, двое из которых непосредственно пробрались в музей, сообщает газета Parisien.
В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах.
"По нашим данным, преступников было четверо: двое были одеты как рабочие - в желтые жилеты - и поднялись по автовышке, а двое других ждали их внизу на скутерах TMax", - говорится в публикации издания.
В воскресенье Parisien объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра добавила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Посетители на территории Лувра в Париже - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Эксперт прокомментировал ограбление Лувра
