СМИ узнали новые подробности ограбления Лувра
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ограбление в Лувре совершила группа из четырех преступников, двое из которых непосредственно пробрались в музей, сообщает газета Parisien. В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. "По нашим данным, преступников было четверо: двое были одеты как рабочие - в желтые жилеты - и поднялись по автовышке, а двое других ждали их внизу на скутерах TMax", - говорится в публикации издания. В воскресенье Parisien объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра добавила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
В воскресенье глава МВД Франции
Лоран Нуньес заявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах.
"По нашим данным, преступников было четверо: двое были одеты как рабочие - в желтые жилеты - и поднялись по автовышке, а двое других ждали их внизу на скутерах TMax", - говорится в публикации издания.
В воскресенье Parisien объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра добавила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
