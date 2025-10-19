https://1prime.ru/20251019/luvr-863692026.html

СМИ узнали новые подробности ограбления Лувра

СМИ узнали новые подробности ограбления Лувра - 19.10.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали новые подробности ограбления Лувра

Ограбление в Лувре совершила группа из четырех преступников, двое из которых непосредственно пробрались в музей, сообщает газета Parisien. | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T15:51+0300

2025-10-19T15:51+0300

2025-10-19T15:51+0300

происшествия

франция

культура

париж

музей

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863691874_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c1f535fd7d1bb8e68ce4d0900298a8b6.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Ограбление в Лувре совершила группа из четырех преступников, двое из которых непосредственно пробрались в музей, сообщает газета Parisien. В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. "По нашим данным, преступников было четверо: двое были одеты как рабочие - в желтые жилеты - и поднялись по автовышке, а двое других ждали их внизу на скутерах TMax", - говорится в публикации издания. В воскресенье Parisien объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра добавила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.

https://1prime.ru/20251019/luvr-863689972.html

франция

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, культура, париж, музей