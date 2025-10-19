Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокурор Парижа раскрыла подробности ограбления Лувра - 19.10.2025
Прокурор Парижа раскрыла подробности ограбления Лувра
Прокурор Парижа раскрыла подробности ограбления Лувра - 19.10.2025, ПРАЙМ
Прокурор Парижа раскрыла подробности ограбления Лувра
Грабители, укравшие из Лувра восемь драгоценных украшений, угрожали охранникам, в музее сработала сигнализация, заявила прокурор Парижа Лор Бекко. | 19.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители, укравшие из Лувра восемь драгоценных украшений, угрожали охранникам, в музее сработала сигнализация, заявила прокурор Парижа Лор Бекко. Ранее министерство культуры Франции уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях - среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. "Они (грабители - ред.) угрожали охранникам, находившимся на месте происшествия... Сигнализация работала", - заявила Бекко в эфире телеканала BFMTV. В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт. Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
франция, париж, в мире
Происшествия, ФРАНЦИЯ, Париж, В мире
21:06 19.10.2025
 
Прокурор Парижа раскрыла подробности ограбления Лувра

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Грабители, укравшие из Лувра восемь драгоценных украшений, угрожали охранникам, в музее сработала сигнализация, заявила прокурор Парижа Лор Бекко.
Ранее министерство культуры Франции уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях - среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц.
"Они (грабители - ред.) угрожали охранникам, находившимся на месте происшествия... Сигнализация работала", - заявила Бекко в эфире телеканала BFMTV.
В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Эксперт предположил, как грабители могут продать украшения из Лувра
