Во Франции прокуратура рассматривает две версии ограбления Лувра

Во Франции прокуратура рассматривает две версии ограбления Лувра

2025-10-19T23:41+0300

2025-10-19T23:41+0300

2025-10-19T23:41+0300

происшествия

франция

париж

эммануэль макрон

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления Лувра: драгоценности могли украсть по заказу или для отмывания денег, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко. Ранее министерство культуры Франции уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях - среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. "Организованная преступность могла преследовать две цели: либо они совершили ограбление по заказу, либо… (они украли – ред.) драгоценности для отмывания денег", -приводит слова прокурора газета Figaro. Как отметила Бекко, версия о возможном иностранном следе в этом ограблении "не является приоритетной". В воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт. Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье вечером отреагировал на кражу драгоценных украшений из Лувра, пообещав, что они будут возвращены, а виновные привлечены к ответственности.

