Минцифры опровергло информацию об утечке данных с платформы MAX
2025-10-19T18:38+0300
2025-10-19T18:38+0300
2025-10-19T18:38+0300
технологии
минцифры
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Минцифры проверило данные об утечке данных с платформы MAX, публикации о взломе сфабрикованы, пресс-служба платформы также назвала сообщения фейком. "Специалисты Минцифры проверили информацию о якобы случившейся утечке из мессенджера MAX, размещённую в анонимных каналах. Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей "Госуслуг". Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID "Госуслуг" не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы", - говорится в Telegram-канале министерства. Минцифры подчеркнуло, что данные пользователей "Госуслуг" надежно защищены. В пресс-службе платформы также сообщили РИА Новости, что информация об утечке базы пользователей национальной платформы MAX - это фейк, данные надежно защищены. "В МAX категорически опровергли информацию об утечке. Данные пользователей МAX надежно защищены. Информация об утечке не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками", - сказали в пресс-службе. Эксперты центра безопасности платформы изучили опубликованные сведения и отметили, что данные не имеют отношения к MAX. "Авторы фейка ссылаются на доступ к программному обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал", — добавили в пресс-службе.
"Специалисты Минцифры
проверили информацию о якобы случившейся утечке из мессенджера MAX, размещённую в анонимных каналах. Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей "Госуслуг". Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID "Госуслуг" не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы", - говорится в Telegram-канале
министерства.
Минцифры подчеркнуло, что данные пользователей "Госуслуг" надежно защищены.
В пресс-службе платформы также сообщили РИА Новости, что информация об утечке базы пользователей национальной платформы MAX - это фейк, данные надежно защищены.
"В МAX категорически опровергли информацию об утечке. Данные пользователей МAX надежно защищены. Информация об утечке не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками", - сказали в пресс-службе.
Эксперты центра безопасности платформы изучили опубликованные сведения и отметили, что данные не имеют отношения к MAX.
"Авторы фейка ссылаются на доступ к программному обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал", — добавили в пресс-службе.
