Россия вдвое сократила поставки железа и стали в Южную Корею - 19.10.2025, ПРАЙМ
Россия вдвое сократила поставки железа и стали в Южную Корею
2025-10-19T14:05+0300
2025-10-19T14:05+0300
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре этого года почти вдвое сократила поставки железа и стали в Южную Корею по сравнению с таким же периодом прошлого года, а по итогам трех кварталов экспорт упал более чем на четверть, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, за сентябрь Южная Корея импортировала из РФ черных металлов на 10,9 миллиона долларов. За месяц сокращение поставок составило почти 7%, а в годом выражении - в 1,9 раза. На фоне этого произошло сокращение импорта и по итогам трех кварталов: импорт за январь-сентябрь составил 143,3 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем за такой же период год назад. Больше всего в сентябре Сеул закупал у Москвы отходы и лом черных металлов - на 5,1 миллиона долларов. Также в Страну утренней свежести ввозились ферросплавы (3,6 миллиона) и передельный чугун (2,04 миллиона). Среди других поставщиков чермета в Корею Россия заняла 15-е место, хотя год назад она была на девятом. В пятерку лидеров по поставками при этом вошли Китай (474 миллиона долларов), Япония (279,4 миллиона), Индонезия (69,9 миллиона), Индия (41,1 миллиона) и Тайвань (34,9 миллиона). Всего в сентябре корейцы импортировали железа и стали на 1,1 миллиарда долларов, а по итогам трех кварталов - на 8,98 миллиарда.
россия, мировая экономика, южная корея, рф, сеул, металлургия
14:05 19.10.2025
 
Россия вдвое сократила поставки железа и стали в Южную Корею

Россия в сентябре вдвое сократила поставки железа и стали в Южную Корею

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкРабота металлургического комбината
Работа металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Работа металлургического комбината. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре этого года почти вдвое сократила поставки железа и стали в Южную Корею по сравнению с таким же периодом прошлого года, а по итогам трех кварталов экспорт упал более чем на четверть, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, за сентябрь Южная Корея импортировала из РФ черных металлов на 10,9 миллиона долларов. За месяц сокращение поставок составило почти 7%, а в годом выражении - в 1,9 раза. На фоне этого произошло сокращение импорта и по итогам трех кварталов: импорт за январь-сентябрь составил 143,3 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем за такой же период год назад.
Больше всего в сентябре Сеул закупал у Москвы отходы и лом черных металлов - на 5,1 миллиона долларов. Также в Страну утренней свежести ввозились ферросплавы (3,6 миллиона) и передельный чугун (2,04 миллиона).
Среди других поставщиков чермета в Корею Россия заняла 15-е место, хотя год назад она была на девятом. В пятерку лидеров по поставками при этом вошли Китай (474 миллиона долларов), Япония (279,4 миллиона), Индонезия (69,9 миллиона), Индия (41,1 миллиона) и Тайвань (34,9 миллиона).
Всего в сентябре корейцы импортировали железа и стали на 1,1 миллиарда долларов, а по итогам трех кварталов - на 8,98 миллиарда.
