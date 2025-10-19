https://1prime.ru/20251019/metall-863687616.html

Россия вдвое сократила поставки железа и стали в Южную Корею

2025-10-19T14:05+0300

экономика

россия

мировая экономика

южная корея

рф

сеул

металлургия

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре этого года почти вдвое сократила поставки железа и стали в Южную Корею по сравнению с таким же периодом прошлого года, а по итогам трех кварталов экспорт упал более чем на четверть, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, за сентябрь Южная Корея импортировала из РФ черных металлов на 10,9 миллиона долларов. За месяц сокращение поставок составило почти 7%, а в годом выражении - в 1,9 раза. На фоне этого произошло сокращение импорта и по итогам трех кварталов: импорт за январь-сентябрь составил 143,3 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем за такой же период год назад. Больше всего в сентябре Сеул закупал у Москвы отходы и лом черных металлов - на 5,1 миллиона долларов. Также в Страну утренней свежести ввозились ферросплавы (3,6 миллиона) и передельный чугун (2,04 миллиона). Среди других поставщиков чермета в Корею Россия заняла 15-е место, хотя год назад она была на девятом. В пятерку лидеров по поставками при этом вошли Китай (474 миллиона долларов), Япония (279,4 миллиона), Индонезия (69,9 миллиона), Индия (41,1 миллиона) и Тайвань (34,9 миллиона). Всего в сентябре корейцы импортировали железа и стали на 1,1 миллиарда долларов, а по итогам трех кварталов - на 8,98 миллиарда.

