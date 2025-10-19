Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о дружбе с Михалковым - 19.10.2025
Путин рассказал о дружбе с Михалковым
Путин рассказал о дружбе с Михалковым - 19.10.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о дружбе с Михалковым
Президент РФ Владимир Путин рассказал о дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что в их взаимоотношениях есть химия. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T14:08+0300
2025-10-19T14:08+0300
общество
рф
владимир путин
никита михалков
российская культура
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863687878_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_165abab71af4e48d7dfd64195fff5152.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал о дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что в их взаимоотношениях есть химия. "Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений", - сказал глава государства в фильме "Никита Михалков" к 80-летию кинорежиссера, фрагмент опубликован в Telegram-канале "Вести". Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.
рф
14:08 19.10.2025
 
Путин рассказал о дружбе с Михалковым

Путин рассказал о химии в дружбе с режиссером Никитой Михалковым

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал о дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что в их взаимоотношениях есть химия.
"Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений", - сказал глава государства в фильме "Никита Михалков" к 80-летию кинорежиссера, фрагмент опубликован в Telegram-канале "Вести".
Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.
