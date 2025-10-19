https://1prime.ru/20251019/mikhalkov-863688031.html
Путин рассказал о дружбе с Михалковым
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал о дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что в их взаимоотношениях есть химия. "Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений", - сказал глава государства в фильме "Никита Михалков" к 80-летию кинорежиссера, фрагмент опубликован в Telegram-канале "Вести". Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.
