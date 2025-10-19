https://1prime.ru/20251019/moshenniki-863681781.html
Россиян предупредили об уловках мошенников с использованием дипфейков
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Мошенники могут использовать информацию о концертах зарубежных знаменитостей в своих целях и пытаться обмануть россиян с помощью дипфейков, рассказала РИА Новости заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина. "Мошенники могут создавать дипфейки знаменитостей для обмана российских фанатов. Злоумышленники могут воспользоваться ситуацией, связанной с появившимися слухами о концертах в России Канье Уэста и других популярных американских исполнителей, и попытаться обмануть россиян с помощью дипфейков", - сказала Дешкина. Она отметила, что сейчас наблюдается взрывной рост числа дипфейков с участием известных личностей в США - улучшение ИИ-моделей для генерации видео, в свою очередь, привело к значительному улучшению видео, создаваемого нейросетями. Также искусственный интеллект научился редактировать существующие видео и имитировать определенные стили - например, съемку с камеры наблюдения. "Так, серия роликов с животными, "прыгающими на батуте", собрала сотни миллионов просмотров, хотя все эти видео были сгенерированы искусственным интеллектом. Это делает все сложнее понять невооруженным взглядом, что видео является подделкой", - отметила эксперт. "В России этот тренд пока выражен не так сильно, однако на фоне сообщений о возможных концертах иностранных знаменитостей, а затем их отменах, мошенники могут попытаться воспользоваться ситуацией - создавая поддельные объявления, сайты, страницы в соцсетях и дипфейки известных исполнителей", - сказала она. Эксперт советует пользоваться только проверенными источниками при покупке билетов - на сайтах известных билетных агрегаторов они могут совершать покупки безопасно.
