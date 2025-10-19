https://1prime.ru/20251019/musor-863691508.html

В Магаданской области объяснили первое место в мусорном рейтинге России

В Магаданской области объяснили первое место в мусорном рейтинге России - 19.10.2025, ПРАЙМ

В Магаданской области объяснили первое место в мусорном рейтинге России

Магаданская область ошибочно возглавила мусорный рейтинг России в 2024 году, в регионе много неучтенных статистикой вахтовых рабочих и отсутствует система... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T15:36+0300

2025-10-19T15:36+0300

2025-10-19T15:36+0300

россия

магаданская область

колыма

чукотка

экология

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863691186_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a085dd2295befcab16b1f69bd8dff62.jpg

МАГАДАН, 19 окт - ПРАЙМ. Магаданская область ошибочно возглавила мусорный рейтинг России в 2024 году, в регионе много неучтенных статистикой вахтовых рабочих и отсутствует система взвешивания отходов, сообщила РИА Новости руководитель отдела государственного экологического надзора, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Магаданской области Юлия Чернова. В 2024 году, по данным FinExpertiza, жители Магаданской области стали лидерами по объему бытового мусора на душу населения в России. На каждого жителя Колымы приходится больше 650 килограммов твердых коммунальных отходов в год. При этом среднероссийский уровень – 325 килограммов в год на человека. Вторым по объемам образования мусора в ДФО и третьим по стране стала Чукотка – там каждый человек производит 458,5 килограмма мусора ежегодно. "У нас на территории региона абсолютно нет весового контроля, то есть все наши свалки, скажем так, потому что это не полигоны, они созданы в 50-х, 60-х годах прошлого века... Вот эти вот 651 килограмм, это усредненные статистические данные, у нас на 1 января 134 тысячи населения всей Магаданской области, считаются то только те, кто официально прописан, а в силу наших особенностей производственных у нас же очень много сезонных рабочих приезжает не только из других регионов России, но и из других стран. Поэтому вот смотрите, у нас, по разным оценкам, от 30 до 50 тысяч неучтенных людей, а ведь они тоже образуют отходы", - рассказала Чернова. Она добавила, что в регионе в ближайшие годы планируют построить современный комплекс для переработки до 80% отходов. "Кроме того, у нас большая часть продуктов, товаров народного потребления, даже строительные материалы, все завозится морем через Владивосток. Конечно же, у нас большая часть — это упаковка, ее много, но она, по большому счету, легкая. Мы не выносим берцовую кость мамонта, мы не выносим корки арбузов в огромном количестве. Поэтому 651 килограмм - это тоже средняя температура по больнице. В следующем году у нас планируют несколько свалок оборудовать весовым контролем", - добавила собеседница агентства.

магаданская область

колыма

чукотка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, магаданская область, колыма, чукотка, экология