Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Магаданской области объяснили первое место в мусорном рейтинге России - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251019/musor-863691508.html
В Магаданской области объяснили первое место в мусорном рейтинге России
В Магаданской области объяснили первое место в мусорном рейтинге России - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Магаданской области объяснили первое место в мусорном рейтинге России
Магаданская область ошибочно возглавила мусорный рейтинг России в 2024 году, в регионе много неучтенных статистикой вахтовых рабочих и отсутствует система... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T15:36+0300
2025-10-19T15:36+0300
россия
магаданская область
колыма
чукотка
экология
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863691186_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a085dd2295befcab16b1f69bd8dff62.jpg
МАГАДАН, 19 окт - ПРАЙМ. Магаданская область ошибочно возглавила мусорный рейтинг России в 2024 году, в регионе много неучтенных статистикой вахтовых рабочих и отсутствует система взвешивания отходов, сообщила РИА Новости руководитель отдела государственного экологического надзора, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Магаданской области Юлия Чернова. В 2024 году, по данным FinExpertiza, жители Магаданской области стали лидерами по объему бытового мусора на душу населения в России. На каждого жителя Колымы приходится больше 650 килограммов твердых коммунальных отходов в год. При этом среднероссийский уровень – 325 килограммов в год на человека. Вторым по объемам образования мусора в ДФО и третьим по стране стала Чукотка – там каждый человек производит 458,5 килограмма мусора ежегодно. "У нас на территории региона абсолютно нет весового контроля, то есть все наши свалки, скажем так, потому что это не полигоны, они созданы в 50-х, 60-х годах прошлого века... Вот эти вот 651 килограмм, это усредненные статистические данные, у нас на 1 января 134 тысячи населения всей Магаданской области, считаются то только те, кто официально прописан, а в силу наших особенностей производственных у нас же очень много сезонных рабочих приезжает не только из других регионов России, но и из других стран. Поэтому вот смотрите, у нас, по разным оценкам, от 30 до 50 тысяч неучтенных людей, а ведь они тоже образуют отходы", - рассказала Чернова. Она добавила, что в регионе в ближайшие годы планируют построить современный комплекс для переработки до 80% отходов. "Кроме того, у нас большая часть продуктов, товаров народного потребления, даже строительные материалы, все завозится морем через Владивосток. Конечно же, у нас большая часть — это упаковка, ее много, но она, по большому счету, легкая. Мы не выносим берцовую кость мамонта, мы не выносим корки арбузов в огромном количестве. Поэтому 651 килограмм - это тоже средняя температура по больнице. В следующем году у нас планируют несколько свалок оборудовать весовым контролем", - добавила собеседница агентства.
магаданская область
колыма
чукотка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863691186_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_385fa1b3c5c1a8c15c678d52294bc955.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, магаданская область, колыма, чукотка, экология
РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛЫМА, Чукотка, экология
15:36 19.10.2025
 
В Магаданской области объяснили первое место в мусорном рейтинге России

Эколог Чернова: Магаданская область ошибочно возглавила мусорный рейтинг России

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Мусороперерабатывающий завод. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАГАДАН, 19 окт - ПРАЙМ. Магаданская область ошибочно возглавила мусорный рейтинг России в 2024 году, в регионе много неучтенных статистикой вахтовых рабочих и отсутствует система взвешивания отходов, сообщила РИА Новости руководитель отдела государственного экологического надзора, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Магаданской области Юлия Чернова.
В 2024 году, по данным FinExpertiza, жители Магаданской области стали лидерами по объему бытового мусора на душу населения в России. На каждого жителя Колымы приходится больше 650 килограммов твердых коммунальных отходов в год. При этом среднероссийский уровень – 325 килограммов в год на человека. Вторым по объемам образования мусора в ДФО и третьим по стране стала Чукотка – там каждый человек производит 458,5 килограмма мусора ежегодно.
"У нас на территории региона абсолютно нет весового контроля, то есть все наши свалки, скажем так, потому что это не полигоны, они созданы в 50-х, 60-х годах прошлого века... Вот эти вот 651 килограмм, это усредненные статистические данные, у нас на 1 января 134 тысячи населения всей Магаданской области, считаются то только те, кто официально прописан, а в силу наших особенностей производственных у нас же очень много сезонных рабочих приезжает не только из других регионов России, но и из других стран. Поэтому вот смотрите, у нас, по разным оценкам, от 30 до 50 тысяч неучтенных людей, а ведь они тоже образуют отходы", - рассказала Чернова.
Она добавила, что в регионе в ближайшие годы планируют построить современный комплекс для переработки до 80% отходов.
"Кроме того, у нас большая часть продуктов, товаров народного потребления, даже строительные материалы, все завозится морем через Владивосток. Конечно же, у нас большая часть — это упаковка, ее много, но она, по большому счету, легкая. Мы не выносим берцовую кость мамонта, мы не выносим корки арбузов в огромном количестве. Поэтому 651 килограмм - это тоже средняя температура по больнице. В следующем году у нас планируют несколько свалок оборудовать весовым контролем", - добавила собеседница агентства.
 
РОССИЯМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬКОЛЫМАЧукоткаэкология
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала