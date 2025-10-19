В Магаданской области объяснили первое место в мусорном рейтинге России
Эколог Чернова: Магаданская область ошибочно возглавила мусорный рейтинг России
Мусороперерабатывающий завод. Архивное фото
МАГАДАН, 19 окт - ПРАЙМ. Магаданская область ошибочно возглавила мусорный рейтинг России в 2024 году, в регионе много неучтенных статистикой вахтовых рабочих и отсутствует система взвешивания отходов, сообщила РИА Новости руководитель отдела государственного экологического надзора, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Магаданской области Юлия Чернова.
В 2024 году, по данным FinExpertiza, жители Магаданской области стали лидерами по объему бытового мусора на душу населения в России. На каждого жителя Колымы приходится больше 650 килограммов твердых коммунальных отходов в год. При этом среднероссийский уровень – 325 килограммов в год на человека. Вторым по объемам образования мусора в ДФО и третьим по стране стала Чукотка – там каждый человек производит 458,5 килограмма мусора ежегодно.
"У нас на территории региона абсолютно нет весового контроля, то есть все наши свалки, скажем так, потому что это не полигоны, они созданы в 50-х, 60-х годах прошлого века... Вот эти вот 651 килограмм, это усредненные статистические данные, у нас на 1 января 134 тысячи населения всей Магаданской области, считаются то только те, кто официально прописан, а в силу наших особенностей производственных у нас же очень много сезонных рабочих приезжает не только из других регионов России, но и из других стран. Поэтому вот смотрите, у нас, по разным оценкам, от 30 до 50 тысяч неучтенных людей, а ведь они тоже образуют отходы", - рассказала Чернова.
Она добавила, что в регионе в ближайшие годы планируют построить современный комплекс для переработки до 80% отходов.
"Кроме того, у нас большая часть продуктов, товаров народного потребления, даже строительные материалы, все завозится морем через Владивосток. Конечно же, у нас большая часть — это упаковка, ее много, но она, по большому счету, легкая. Мы не выносим берцовую кость мамонта, мы не выносим корки арбузов в огромном количестве. Поэтому 651 килограмм - это тоже средняя температура по больнице. В следующем году у нас планируют несколько свалок оборудовать весовым контролем", - добавила собеседница агентства.