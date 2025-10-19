Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бурятии выявили норовирус у учеников и сотрудников школы - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251019/norovirus-863687433.html
В Бурятии выявили норовирус у учеников и сотрудников школы
В Бурятии выявили норовирус у учеников и сотрудников школы - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Бурятии выявили норовирус у учеников и сотрудников школы
Норовирус выявили у шести сотрудников и 15 детей в Ново-Онохойской школе в Бурятии, проводится проверка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T14:02+0300
2025-10-19T14:02+0300
происшествия
общество
здоровье
бизнес
улан-удэ
бурятия
рф
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859889095_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_904691d30ae4981aa15d11a0499a426e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - ПРАЙМ. Норовирус выявили у шести сотрудников и 15 детей в Ново-Онохойской школе в Бурятии, проводится проверка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятии Вероника Штыкина. "Происшествие зафиксировано в Ново-Онохойской школе, где выявлено массовое заражение норовирусом. На текущий момент подтверждённый диагноз "норовирус" установлен у шести сотрудников и 15 детей образовательного учреждения", - написала Штыкина в своем Telegram-канале. Она отметила, что отслеживает состояние здоровья пострадавших детей. Будут направлены запросы в надзорные органы для проведения всесторонней проверки обстоятельств происшествий. Прокуратура региона отмечает, что организована проверка по факту заболевания детей в общеобразовательном учреждение в поселке Онохой. "Предварительно учащиеся переведены до 21 октября 2025 года на дистанционное обучение. Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении", - сообщает прокуратура. Ранее в воскресенье власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. По последним данным регионального минздрава, число заболевших выросло до 49, из них 40 госпитализированы, в том числе 22 ребенка. У 11 заболевших подтвердился сальмонеллез. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). Представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
https://1prime.ru/20251019/otravlenie-863681976.html
https://1prime.ru/20250913/nedug-862009866.html
улан-удэ
бурятия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859889095_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_11f628552e9a1bb98118572c56e55fc8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, бизнес, улан-удэ, бурятия, рф, роспотребнадзор
Происшествия, Общество , Здоровье, Бизнес, Улан-Удэ, Бурятия, РФ, Роспотребнадзор
14:02 19.10.2025
 
В Бурятии выявили норовирус у учеников и сотрудников школы

В Бурятии выявили норовирус у 15 учеников и 6 сотрудников школы

© РИА Новости . Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - ПРАЙМ. Норовирус выявили у шести сотрудников и 15 детей в Ново-Онохойской школе в Бурятии, проводится проверка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятии Вероника Штыкина.
"Происшествие зафиксировано в Ново-Онохойской школе, где выявлено массовое заражение норовирусом. На текущий момент подтверждённый диагноз "норовирус" установлен у шести сотрудников и 15 детей образовательного учреждения", - написала Штыкина в своем Telegram-канале.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
В Калининграде школьники отравились в кафе
10:45
Она отметила, что отслеживает состояние здоровья пострадавших детей. Будут направлены запросы в надзорные органы для проведения всесторонней проверки обстоятельств происшествий.
Прокуратура региона отмечает, что организована проверка по факту заболевания детей в общеобразовательном учреждение в поселке Онохой.
"Предварительно учащиеся переведены до 21 октября 2025 года на дистанционное обучение. Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении", - сообщает прокуратура.
Ранее в воскресенье власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. По последним данным регионального минздрава, число заболевших выросло до 49, из них 40 госпитализированы, в том числе 22 ребенка. У 11 заболевших подтвердился сальмонеллез. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). Представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Осень в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
ТОП-5 осенних болезней: кому стоит насторожиться
13 сентября, 04:04
 
ПроисшествияОбществоЗдоровьеБизнесУлан-УдэБурятияРФРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала