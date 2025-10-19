https://1prime.ru/20251019/orenburg-863679034.html
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты - 19.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга сняты, сообщила Росавиация. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T09:20+0300
2025-10-19T09:20+0300
2025-10-19T09:20+0300
бизнес
оренбург
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_bac0918144e0a02fc354ade155892d64.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга сняты, сообщила Росавиация. Ограничения в работе оренбургского аэропорта были введены в 4.02 мск. "Аэропорт Оренбурга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
оренбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_78693bffb9f71bacdb7df9b1c938e7b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, оренбург, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, Оренбург, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Оренбурга