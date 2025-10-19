https://1prime.ru/20251019/orenburg-863679034.html

В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты

В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты - 19.10.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Оренбурга сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга сняты, сообщила Росавиация. | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T09:20+0300

2025-10-19T09:20+0300

2025-10-19T09:20+0300

бизнес

оренбург

росавиация

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_bac0918144e0a02fc354ade155892d64.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга сняты, сообщила Росавиация. Ограничения в работе оренбургского аэропорта были введены в 4.02 мск. "Аэропорт Оренбурга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, оренбург, росавиация, воздушный транспорт