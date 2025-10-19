https://1prime.ru/20251019/otravlenie-863681976.html
В Калининграде школьники отравились в кафе
В Калининграде школьники отравились в кафе - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Калининграде школьники отравились в кафе
Девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде, за медицинской помощью они обратились с признаками острой кишечной инфекции, сообщает | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T10:45+0300
2025-10-19T10:45+0300
2025-10-19T10:45+0300
происшествия
общество
бизнес
калининград
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860382025_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2084f94a054adb19b02f0366dd598c6b.jpg
КАЛИНИНГРАД, 19 окт - ПРАЙМ. Девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде, за медицинской помощью они обратились с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. "Управление Роспотребнадзора расследует групповую заболеваемость острой кишечной инфекцией учащихся школы №3 в Калининграде. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились девять школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, находятся на амбулаторном лечении. В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что применение экспресс-диагностики позволило оперативно расшифровать этиологию вспышки. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Сотрудники управления оценили соблюдение санитарного законодательства одновременно и в пищеблоке школы, и в кафе, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи. "В кафе ООО "СБ39" выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек", - добавили в пресс-службе. С учетом эпидемиологического риска деятельность предприятия общественного питания приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Ситуация находится под контролем управления.
https://1prime.ru/20251019/infektsiya-863679186.html
калининград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860382025_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9a48ccbd8173cb1bb3569f2fd5b01062.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, калининград, роспотребнадзор
Происшествия, Общество , Бизнес, КАЛИНИНГРАД, Роспотребнадзор
В Калининграде школьники отравились в кафе
В Калининграде девять школьников отравились в кафе "Бела Дона"
КАЛИНИНГРАД, 19 окт - ПРАЙМ. Девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде, за медицинской помощью они обратились с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора
расследует групповую заболеваемость острой кишечной инфекцией учащихся школы №3 в Калининграде
. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились девять школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, находятся на амбулаторном лечении. В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что применение экспресс-диагностики позволило оперативно расшифровать этиологию вспышки. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Сотрудники управления оценили соблюдение санитарного законодательства одновременно и в пищеблоке школы, и в кафе, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи.
"В кафе ООО "СБ39" выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек", - добавили в пресс-службе.
С учетом эпидемиологического риска деятельность предприятия общественного питания приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Ситуация находится под контролем управления.
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ