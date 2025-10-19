https://1prime.ru/20251019/otravlenie-863681976.html

В Калининграде школьники отравились в кафе

В Калининграде школьники отравились в кафе - 19.10.2025, ПРАЙМ

В Калининграде школьники отравились в кафе

Девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде, за медицинской помощью они обратились с признаками острой кишечной инфекции, сообщает | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T10:45+0300

2025-10-19T10:45+0300

2025-10-19T10:45+0300

происшествия

общество

бизнес

калининград

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860382025_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2084f94a054adb19b02f0366dd598c6b.jpg

КАЛИНИНГРАД, 19 окт - ПРАЙМ. Девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде, за медицинской помощью они обратились с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. "Управление Роспотребнадзора расследует групповую заболеваемость острой кишечной инфекцией учащихся школы №3 в Калининграде. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились девять школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, находятся на амбулаторном лечении. В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что применение экспресс-диагностики позволило оперативно расшифровать этиологию вспышки. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Сотрудники управления оценили соблюдение санитарного законодательства одновременно и в пищеблоке школы, и в кафе, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи. "В кафе ООО "СБ39" выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек", - добавили в пресс-службе. С учетом эпидемиологического риска деятельность предприятия общественного питания приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Ситуация находится под контролем управления.

https://1prime.ru/20251019/infektsiya-863679186.html

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, калининград, роспотребнадзор