В Калининграде школьники отравились в кафе - 19.10.2025
В Калининграде школьники отравились в кафе
КАЛИНИНГРАД, 19 окт - ПРАЙМ. Девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде, за медицинской помощью они обратились с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. "Управление Роспотребнадзора расследует групповую заболеваемость острой кишечной инфекцией учащихся школы №3 в Калининграде. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились девять школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, находятся на амбулаторном лечении. В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что применение экспресс-диагностики позволило оперативно расшифровать этиологию вспышки. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Сотрудники управления оценили соблюдение санитарного законодательства одновременно и в пищеблоке школы, и в кафе, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи. "В кафе ООО "СБ39" выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек", - добавили в пресс-службе. С учетом эпидемиологического риска деятельность предприятия общественного питания приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Ситуация находится под контролем управления.
общество , бизнес, калининград, роспотребнадзор
Происшествия, Общество , Бизнес, КАЛИНИНГРАД, Роспотребнадзор
10:45 19.10.2025
 
В Калининграде школьники отравились в кафе

В Калининграде девять школьников отравились в кафе "Бела Дона"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
КАЛИНИНГРАД, 19 окт - ПРАЙМ. Девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде, за медицинской помощью они обратились с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора расследует групповую заболеваемость острой кишечной инфекцией учащихся школы №3 в Калининграде. За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились девять школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, находятся на амбулаторном лечении. В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что применение экспресс-диагностики позволило оперативно расшифровать этиологию вспышки. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция. Сотрудники управления оценили соблюдение санитарного законодательства одновременно и в пищеблоке школы, и в кафе, отобрали на исследование пробы сырья, готовой продукции, воды, провели обследование лиц, участвующих в приготовлении пищи.
"В кафе ООО "СБ39" выявлены многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений, нарушение поточности технологических процессов, хранение и реализация просроченной продукции, продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение режимов уборки, мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств, допуск к работе лиц без медицинских книжек", - добавили в пресс-службе.
С учетом эпидемиологического риска деятельность предприятия общественного питания приостановлена. Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию. Ситуация находится под контролем управления.
