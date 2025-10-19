Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Бурятии опровергли сообщения о массовом отравлении в детском лагере - 19.10.2025
Власти Бурятии опровергли сообщения о массовом отравлении в детском лагере
Власти Бурятии опровергли сообщения о массовом отравлении в детском лагере - 19.10.2025, ПРАЙМ
Власти Бурятии опровергли сообщения о массовом отравлении в детском лагере
Власти Бурятии опровергли информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что в детском оздоровительном лагере "Байкальский бор" якобы произошло массовое... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T11:55+0300
2025-10-19T11:55+0300
происшествия
здоровье
бурятия
улан-удэ
рф
алексей цыденов
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863683849_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_6698dbc4f60573487c852c4694c70330.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – ПРАЙМ. Власти Бурятии опровергли информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что в детском оздоровительном лагере "Байкальский бор" якобы произошло массовое отравление. "Министерство образования и науки Республики Бурятия официально заявляет, что информация о массовом отравлении и вспышке острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор", распространяемая в некоторых СМИ и соцсетях, не соответствует действительности. Ни одного подтвержденного случая заболевания инфекционного характера в лагере не зафиксировано", - сообщает правительство республики. Власти призвали родителей детей, отдыхающих там, и жителей республики доверять только официальной информации и держать связь с администрацией лагеря. Ранее власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. Представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия сообщал РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
бурятия
улан-удэ
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863683849_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8cdbc76d11533e902fb7b036b058adf4.jpg
1920
1920
true
здоровье, бурятия, улан-удэ, рф, алексей цыденов, роспотребнадзор
Происшествия, Здоровье, Бурятия, Улан-Удэ, РФ, Алексей Цыденов, Роспотребнадзор
11:55 19.10.2025
 
Власти Бурятии опровергли сообщения о массовом отравлении в детском лагере

Власти Бурятии опровергли сообщения о массовом отравлении детей в лагере "Байкальский бор"

Столица Бурятии Улан-Удэ
Столица Бурятии Улан-Удэ - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Столица Бурятии Улан-Удэ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – ПРАЙМ. Власти Бурятии опровергли информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что в детском оздоровительном лагере "Байкальский бор" якобы произошло массовое отравление.
"Министерство образования и науки Республики Бурятия официально заявляет, что информация о массовом отравлении и вспышке острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор", распространяемая в некоторых СМИ и соцсетях, не соответствует действительности. Ни одного подтвержденного случая заболевания инфекционного характера в лагере не зафиксировано", - сообщает правительство республики.
Власти призвали родителей детей, отдыхающих там, и жителей республики доверять только официальной информации и держать связь с администрацией лагеря.
Ранее власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, среди них 25 детей. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. Представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия сообщал РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Происшествия Здоровье Бурятия Улан-Удэ РФ Алексей Цыденов Роспотребнадзор
 
 
