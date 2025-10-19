Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 49 человек

https://1prime.ru/20251019/otravlenie-863687123.html
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - ПРАЙМ. Число заболевших после употребления готовой еды в Улан-Удэ выросло до 49 человек, у 11 подтвержден сальмонеллез, сообщила заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения региона Евгения Лудупова. Ранее в воскресенье власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции среди 43 человек в Улан-Удэ, из них 25 - дети. Госпитализированы 36 человек, в том числе 21 ребенок. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что у троих пациентов подтвержден сальмонеллез. Представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. "На 16.00 часов (11.00 мск - ред.) зарегистрировано 49 случаев, из них 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза. Сорок больных госпитализированы, из них 22 ребенка, один человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Медики работают в усиленном режиме", - сообщила Лудупова в своем Telegram-канале.
