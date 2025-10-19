Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Калининграде возбудили дело после отравления школьников в кафе - 19.10.2025
В Калининграде возбудили дело после отравления школьников в кафе
В Калининграде возбудили дело после отравления школьников в кафе - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Калининграде возбудили дело после отравления школьников в кафе
Уголовное дело возбуждено после отравления школьников в кафе в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. | 19.10.2025, ПРАЙМ
КАЛИНИНГРАД, 19 окт — ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено после отравления школьников в кафе в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. "Следователями следственного отдела по Московскому району города Калининград регионального следственного управления Следственного комитета незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального СУ СК. Отмечается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Калининграде возбудили дело после отравления школьников в кафе

СК завел дело после отравления 9 школьников в кафе "Бела Дона" в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 19 окт — ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено после отравления школьников в кафе в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена.
"Следователями следственного отдела по Московскому району города Калининград регионального следственного управления Следственного комитета незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального СУ СК.
Отмечается, что устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Бурятии выявили норовирус у учеников и сотрудников школы
