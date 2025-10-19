https://1prime.ru/20251019/parizh-863694666.html

СМИ рассказали, какие вещдоки полиция обнаружила в Лувре

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями парижского музея Лувр рядом с местом преступления, сообщает газета Parisien. В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. "В ходе оперативного вмешательства полиция обнаружила на месте происшествия две "болгарки", паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и одеяло... Поодаль был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Он был утерян во время побега", - говорится в публикации издания. В воскресенье Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что два украшения, включая получившую урон и оставленную на месте происшествия корону императрицы Евгении де Монтихо, были найдены и возвращены в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра рассказала, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.

