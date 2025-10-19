Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, какие вещдоки полиция обнаружила в Лувре - 19.10.2025
СМИ рассказали, какие вещдоки полиция обнаружила в Лувре
Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями парижского музея Лувр рядом с местом преступления, сообщает газета Parisien. | 19.10.2025
2025-10-19T18:02+0300
2025-10-19T18:02+0300
происшествия
в мире
париж
франция
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями парижского музея Лувр рядом с местом преступления, сообщает газета Parisien. В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей. "В ходе оперативного вмешательства полиция обнаружила на месте происшествия две "болгарки", паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и одеяло... Поодаль был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Он был утерян во время побега", - говорится в публикации издания. В воскресенье Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что два украшения, включая получившую урон и оставленную на месте происшествия корону императрицы Евгении де Монтихо, были найдены и возвращены в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра рассказала, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
париж
франция
в мире, париж, франция
Происшествия, В мире, Париж, ФРАНЦИЯ
18:02 19.10.2025
 
СМИ рассказали, какие вещдоки полиция обнаружила в Лувре

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛувр в Париже
Лувр в Париже - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Лувр в Париже . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Французская полиция обнаружила вещественные доказательства, оставленные грабителями парижского музея Лувр рядом с местом преступления, сообщает газета Parisien.
В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
"В ходе оперативного вмешательства полиция обнаружила на месте происшествия две "болгарки", паяльную лампу, бензин, перчатки, рацию и одеяло... Поодаль был найден желтый жилет, который преступники использовали, чтобы выдать себя за рабочих. Он был утерян во время побега", - говорится в публикации издания.
В воскресенье Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что два украшения, включая получившую урон и оставленную на месте происшествия корону императрицы Евгении де Монтихо, были найдены и возвращены в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра рассказала, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
СМИ рассказали о панике в Лувре после ограбления
15:39
 
ПроисшествияВ миреПарижФРАНЦИЯ
 
 
