В нескольких районах Пензенской области ввели план "Ковер"
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" объявлен в нескольких районах Пензенской области, режим беспилотной опасности введен на всей территории региона, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко."На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", а над рядом районов - план "Ковёр", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
