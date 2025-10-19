Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-19T21:31+0300
2025-10-19T21:33+0300
происшествия
россия
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" объявлен в нескольких районах Пензенской области, режим беспилотной опасности введен на всей территории региона, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко."На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", а над рядом районов - план "Ковёр", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
россия
Происшествия, РОССИЯ
21:31 19.10.2025 (обновлено: 21:33 19.10.2025)
 
В нескольких районах Пензенской области ввели план "Ковер"

Мельниченко: в нескольких районах Пензенской области ввели план "Ковер"

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" объявлен в нескольких районах Пензенской области, режим беспилотной опасности введен на всей территории региона, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", а над рядом районов - план "Ковёр", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Заголовок открываемого материала