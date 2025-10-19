Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Берлин отозвал посла в Тбилиси после обвинений во вмешательстве - 19.10.2025
Берлин отозвал посла в Тбилиси после обвинений во вмешательстве
Берлин отозвал посла в Тбилиси после обвинений во вмешательстве - 19.10.2025, ПРАЙМ
Берлин отозвал посла в Тбилиси после обвинений во вмешательстве
Министерство иностранных дел Германии отозвало своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для консультаций из-за обвинений со стороны грузинских властей во... | 19.10.2025, ПРАЙМ
БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Германии отозвало своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для консультаций из-за обвинений со стороны грузинских властей во вмешательстве. Ранее министерство вызвало поверенную в делах Грузии в Берлине и выразило ей протест в связи с обвинением грузинскими властями посла ФРГ в Тбилиси в поддержке оппозиции. "На протяжении многих месяцев грузинское руководство занимается травлей против Европейского союза, а также лично против немецкого посла. В связи с этим Министерство иностранных дел Германии приняло решение отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - заявило ведомство на своей странице в соцсети X. Министерство также сообщило, что 20 октября Совет по иностранным делам ЕС "займётся вопросом Грузии". В сентябре грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Фишер был вызван в МИД Грузии из-за нарушения принципов Венской конвенции, поскольку дипломат, по словам премьера, регулярно поддерживает деятельность радикальной оппозиции. Фишер неоднократно критиковал грузинские власти и выражал поддержку протестующим на улицах столицы оппозиционерам.
14:10 19.10.2025 (обновлено: 14:11 19.10.2025)
 
Берлин отозвал посла в Тбилиси после обвинений во вмешательстве

МИД ФРГ отозвал посла в Грузии из-за обвинений в поддержке оппозиции

БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Германии отозвало своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для консультаций из-за обвинений со стороны грузинских властей во вмешательстве.
Ранее министерство вызвало поверенную в делах Грузии в Берлине и выразило ей протест в связи с обвинением грузинскими властями посла ФРГ в Тбилиси в поддержке оппозиции.
"На протяжении многих месяцев грузинское руководство занимается травлей против Европейского союза, а также лично против немецкого посла. В связи с этим Министерство иностранных дел Германии приняло решение отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - заявило ведомство на своей странице в соцсети X.
Министерство также сообщило, что 20 октября Совет по иностранным делам ЕС "займётся вопросом Грузии".
В сентябре грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Фишер был вызван в МИД Грузии из-за нарушения принципов Венской конвенции, поскольку дипломат, по словам премьера, регулярно поддерживает деятельность радикальной оппозиции.
Фишер неоднократно критиковал грузинские власти и выражал поддержку протестующим на улицах столицы оппозиционерам.
Президент Грузии обвинил иностранные спецслужбы в управлении беспорядками
5 октября, 13:28
 
ГЕРМАНИЯ Тбилиси ГРУЗИЯ ЕС МИД В мире Берлин
 
 
