Берлин отозвал посла в Тбилиси после обвинений во вмешательстве

2025-10-19T14:10+0300

2025-10-19T14:10+0300

2025-10-19T14:11+0300

БЕРЛИН, 19 окт - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Германии отозвало своего посла в Тбилиси Эрнста Петера Фишера для консультаций из-за обвинений со стороны грузинских властей во вмешательстве. Ранее министерство вызвало поверенную в делах Грузии в Берлине и выразило ей протест в связи с обвинением грузинскими властями посла ФРГ в Тбилиси в поддержке оппозиции. "На протяжении многих месяцев грузинское руководство занимается травлей против Европейского союза, а также лично против немецкого посла. В связи с этим Министерство иностранных дел Германии приняло решение отозвать посла Фишера для консультаций, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - заявило ведомство на своей странице в соцсети X. Министерство также сообщило, что 20 октября Совет по иностранным делам ЕС "займётся вопросом Грузии". В сентябре грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Фишер был вызван в МИД Грузии из-за нарушения принципов Венской конвенции, поскольку дипломат, по словам премьера, регулярно поддерживает деятельность радикальной оппозиции. Фишер неоднократно критиковал грузинские власти и выражал поддержку протестующим на улицах столицы оппозиционерам.

2025

германия, тбилиси, грузия, ес, мид, в мире, берлин