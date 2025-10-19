Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оренбургский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ - 19.10.2025
Оренбургский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ
Оренбургский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ
УФА, 19 окт - ПРАЙМ. В Оренбуржье частично пострадала инфраструктура газзавода при попытке атаки БПЛА, загорелся цех, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своём Telegram-канале. "Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки ещё одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода", - сообщил губернатор. По его словам, в результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчётами МЧС, ОТП РСЧС идёт ликвидация горения. "Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населённому пункту объект не несёт", - добавил Солнцев.
08:32 19.10.2025
 
Оренбургский губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ

Губернатор Солнцев: в Оренбуржье при попытке атаки БПЛА загорелся цех газзавода

УФА, 19 окт - ПРАЙМ. В Оренбуржье частично пострадала инфраструктура газзавода при попытке атаки БПЛА, загорелся цех, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.
"Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки ещё одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода", - сообщил губернатор.
По его словам, в результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчётами МЧС, ОТП РСЧС идёт ликвидация горения.
"Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населённому пункту объект не несёт", - добавил Солнцев.
 
Заголовок открываемого материала