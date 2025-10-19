https://1prime.ru/20251019/pozhar-863695327.html
В Пермском крае потушили пожар на электроподстанции
ПЕРМЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Пожар произошел на электрической подстанции Быгель в Пермском крае, часть города Березники осталась без электричества и воды, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили глава города Алексей Казаченко и краевое ГУ МЧС. "Пожар на подстанции Быгель. Часть города без света и воды", - написал мэр в своем Telegram-канале. Казаченко уточнил, что выехал на место происшествия. "Пожар (на подстанции в Березниках - ред.) ликвидирован. Общая площадь, обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет", - объявило ГУ МЧС. Краевая прокуратура добавила, что надзорное ведомство контролирует ход устранения аварийной ситуации на инженерных сетях в Березниках, соблюдение сроков восстановления подачи коммунальных ресурсов жителям.
