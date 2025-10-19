Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пермском крае потушили пожар на электроподстанции - 19.10.2025
В Пермском крае потушили пожар на электроподстанции
ПЕРМЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Пожар произошел на электрической подстанции Быгель в Пермском крае, часть города Березники осталась без электричества и воды, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили глава города Алексей Казаченко и краевое ГУ МЧС. "Пожар на подстанции Быгель. Часть города без света и воды", - написал мэр в своем Telegram-канале. Казаченко уточнил, что выехал на место происшествия. "Пожар (на подстанции в Березниках - ред.) ликвидирован. Общая площадь, обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет", - объявило ГУ МЧС. Краевая прокуратура добавила, что надзорное ведомство контролирует ход устранения аварийной ситуации на инженерных сетях в Березниках, соблюдение сроков восстановления подачи коммунальных ресурсов жителям.
общество, пермский край, мчс
Происшествия, Общество , Пермский край, МЧС
18:51 19.10.2025 (обновлено: 18:55 19.10.2025)
 
В Пермском крае потушили пожар на электроподстанции

© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 окт - ПРАЙМ. Пожар произошел на электрической подстанции Быгель в Пермском крае, часть города Березники осталась без электричества и воды, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, сообщили глава города Алексей Казаченко и краевое ГУ МЧС.
"Пожар на подстанции Быгель. Часть города без света и воды", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Казаченко уточнил, что выехал на место происшествия.
"Пожар (на подстанции в Березниках - ред.) ликвидирован. Общая площадь, обстоятельства и причина пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет", - объявило ГУ МЧС.
Краевая прокуратура добавила, что надзорное ведомство контролирует ход устранения аварийной ситуации на инженерных сетях в Березниках, соблюдение сроков восстановления подачи коммунальных ресурсов жителям.
В Подмосковье назвали причину пожара на складе автомасел
17 октября, 13:42
В Подмосковье назвали причину пожара на складе автомасел
17 октября, 13:42
 
ПроисшествияОбществоПермский крайМЧС
 
 
