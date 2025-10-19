https://1prime.ru/20251019/prazdnik-863680494.html

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником - 19.10.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства РФ, отметив, что от их труда прямо зависят... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T09:47+0300

2025-10-19T09:47+0300

2025-10-19T09:48+0300

россия

общество

рф

владимир путин

дорожное хозяйство

https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088730_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_abc3f736e5a7045985dd001893ddfe57.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства РФ, отметив, что от их труда прямо зависят качество жизни людей и развитие всех регионов России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня мы чествуем работников дорожного хозяйства - квалифицированных, востребованных специалистов, которые хорошо знают свое дело, понимают значимость стоящих перед ними задач... И конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что работники дорожного хозяйства в сложных, порой экстремальных условиях строят автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечивают безопасное и надежное сообщение между городами и поселками России. По словам президента, в последние годы отечественный дорожный комплекс находится на подъеме. Путин подчеркнул, что во многом благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий и материалов строятся и ремонтируются сотни километров федеральных, региональных и местных трасс, создаются крупные логистические узлы и транспортные коридоры, модернизируется инфраструктура отрасли, на новый уровень выходит государственно-частное партнерство. "Убежден, что и впредь вы будете добросовестно работать, добиваться поставленных целей на благо Родины и нашего народа. Желаю вам всего наилучшего", - заключил Путин.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин, дорожное хозяйство