Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251019/prazdnik-863680494.html
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником - 19.10.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства РФ, отметив, что от их труда прямо зависят... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T09:47+0300
2025-10-19T09:48+0300
россия
общество
рф
владимир путин
дорожное хозяйство
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088730_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_abc3f736e5a7045985dd001893ddfe57.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства РФ, отметив, что от их труда прямо зависят качество жизни людей и развитие всех регионов России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня мы чествуем работников дорожного хозяйства - квалифицированных, востребованных специалистов, которые хорошо знают свое дело, понимают значимость стоящих перед ними задач... И конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России", - говорится в поздравлении. Путин отметил, что работники дорожного хозяйства в сложных, порой экстремальных условиях строят автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечивают безопасное и надежное сообщение между городами и поселками России. По словам президента, в последние годы отечественный дорожный комплекс находится на подъеме. Путин подчеркнул, что во многом благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий и материалов строятся и ремонтируются сотни километров федеральных, региональных и местных трасс, создаются крупные логистические узлы и транспортные коридоры, модернизируется инфраструктура отрасли, на новый уровень выходит государственно-частное партнерство. "Убежден, что и впредь вы будете добросовестно работать, добиваться поставленных целей на благо Родины и нашего народа. Желаю вам всего наилучшего", - заключил Путин.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bbab8390c6f548b0e5e7684ac20ff3d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин, дорожное хозяйство
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, дорожное хозяйство
09:47 19.10.2025 (обновлено: 09:48 19.10.2025)
 
Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов дорожного хозяйства РФ, отметив, что от их труда прямо зависят качество жизни людей и развитие всех регионов России.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня мы чествуем работников дорожного хозяйства - квалифицированных, востребованных специалистов, которые хорошо знают свое дело, понимают значимость стоящих перед ними задач... И конечно, от вас, вашего созидательного труда прямо зависит качество жизни людей, развитие всех регионов России", - говорится в поздравлении.
Путин отметил, что работники дорожного хозяйства в сложных, порой экстремальных условиях строят автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечивают безопасное и надежное сообщение между городами и поселками России.
По словам президента, в последние годы отечественный дорожный комплекс находится на подъеме. Путин подчеркнул, что во многом благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий и материалов строятся и ремонтируются сотни километров федеральных, региональных и местных трасс, создаются крупные логистические узлы и транспортные коридоры, модернизируется инфраструктура отрасли, на новый уровень выходит государственно-частное партнерство.
"Убежден, что и впредь вы будете добросовестно работать, добиваться поставленных целей на благо Родины и нашего народа. Желаю вам всего наилучшего", - заключил Путин.
 
РОССИЯОбществоРФВладимир Путиндорожное хозяйство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала