Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы роста цен на цветные металлы в мире - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251019/prognoz-863692192.html
Эксперт оценил перспективы роста цен на цветные металлы в мире
Эксперт оценил перспективы роста цен на цветные металлы в мире - 19.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы роста цен на цветные металлы в мире
Стоимость цветных металлов в мире может вырасти на 30-40%, а на стальной прокат, чугун, ферросплавы, уголь и железную руду на 15-20% в течение года: это... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T16:06+0300
2025-10-19T16:06+0300
рынок
промышленность
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83690/80/836908055_0:249:3076:1979_1920x0_80_0_0_299286432cd134ab9043b3fd505965c3.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Стоимость цветных металлов в мире может вырасти на 30-40%, а на стальной прокат, чугун, ферросплавы, уголь и железную руду на 15-20% в течение года: это защитные активы, альтернативные золоту и другим драгметаллам, которые уже сильно подорожали, дал прогноз РИА Новости советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников. В пятницу цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов обновила очередной исторический максимум и составила 4 391,69 доллара за тройскую унцию. "Шире картину можно описать... бегством от обесценения доллара США, которое заставляет инвесторов искать защитные активы, которые пока, в отличие от золота и драгметаллов, не подорожали. На этом фоне в течение года... можно ждать роста цен на цветные металлы на 30-40%, а на стальной прокат, чугун, ферросплавы, уголь и железную руду на 15-20%", - считает Шапошников. По его словам, рост стоимости золота вызвал положительную динамику в ценах всех драгоценных металлов - это и серебро, платина и в меньшей степени палладий. Поскольку последние три металла имеют широкое промышленное применение, то инвесторы заинтересовались прочими индустриальными металлами, что обеспечивает рост и их стоимости, объяснил Шапошников. Так, в октябре стоимость цинка достигла самого высокого уровня в этом году и составила 3 038,25 доллара за тонну. В том же месяце стоимость алюминия поднялась выше 2 800 долларов за тонну - впервые с мая 2022 года.
https://1prime.ru/20251018/metally-863667310.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83690/80/836908055_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_28e68fd1bb02e45fca9e73c235883a15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, промышленность, сша, comex
Рынок, Промышленность, США, Comex
16:06 19.10.2025
 
Эксперт оценил перспективы роста цен на цветные металлы в мире

Экономист Шапошников спрогнозировал рост цен на цветные металлы в течение года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство цветных металлов
Производство цветных металлов - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Производство цветных металлов. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Стоимость цветных металлов в мире может вырасти на 30-40%, а на стальной прокат, чугун, ферросплавы, уголь и железную руду на 15-20% в течение года: это защитные активы, альтернативные золоту и другим драгметаллам, которые уже сильно подорожали, дал прогноз РИА Новости советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников.
В пятницу цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов обновила очередной исторический максимум и составила 4 391,69 доллара за тройскую унцию.
"Шире картину можно описать... бегством от обесценения доллара США, которое заставляет инвесторов искать защитные активы, которые пока, в отличие от золота и драгметаллов, не подорожали. На этом фоне в течение года... можно ждать роста цен на цветные металлы на 30-40%, а на стальной прокат, чугун, ферросплавы, уголь и железную руду на 15-20%", - считает Шапошников.
По его словам, рост стоимости золота вызвал положительную динамику в ценах всех драгоценных металлов - это и серебро, платина и в меньшей степени палладий. Поскольку последние три металла имеют широкое промышленное применение, то инвесторы заинтересовались прочими индустриальными металлами, что обеспечивает рост и их стоимости, объяснил Шапошников.
Так, в октябре стоимость цинка достигла самого высокого уровня в этом году и составила 3 038,25 доллара за тонну. В том же месяце стоимость алюминия поднялась выше 2 800 долларов за тонну - впервые с мая 2022 года.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Эксперт объяснила рост цен на цветные металлы
Вчера, 16:26
 
РынокПромышленностьСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала