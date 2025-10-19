https://1prime.ru/20251019/prognoz-863692192.html

Эксперт оценил перспективы роста цен на цветные металлы в мире

Эксперт оценил перспективы роста цен на цветные металлы в мире

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Стоимость цветных металлов в мире может вырасти на 30-40%, а на стальной прокат, чугун, ферросплавы, уголь и железную руду на 15-20% в течение года: это защитные активы, альтернативные золоту и другим драгметаллам, которые уже сильно подорожали, дал прогноз РИА Новости советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников. В пятницу цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов обновила очередной исторический максимум и составила 4 391,69 доллара за тройскую унцию. "Шире картину можно описать... бегством от обесценения доллара США, которое заставляет инвесторов искать защитные активы, которые пока, в отличие от золота и драгметаллов, не подорожали. На этом фоне в течение года... можно ждать роста цен на цветные металлы на 30-40%, а на стальной прокат, чугун, ферросплавы, уголь и железную руду на 15-20%", - считает Шапошников. По его словам, рост стоимости золота вызвал положительную динамику в ценах всех драгоценных металлов - это и серебро, платина и в меньшей степени палладий. Поскольку последние три металла имеют широкое промышленное применение, то инвесторы заинтересовались прочими индустриальными металлами, что обеспечивает рост и их стоимости, объяснил Шапошников. Так, в октябре стоимость цинка достигла самого высокого уровня в этом году и составила 3 038,25 доллара за тонну. В том же месяце стоимость алюминия поднялась выше 2 800 долларов за тонну - впервые с мая 2022 года.

