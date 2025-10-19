Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация. "Аэропорты Пенза и Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
22:12 19.10.2025
 
В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Пенза и Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В нескольких районах Пензенской области ввели план "Ковер"
