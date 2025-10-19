В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения

https://1prime.ru/20251019/rosaviatsiya-863699495.html
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация. "Аэропорты Пенза и Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
