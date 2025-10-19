https://1prime.ru/20251019/rosaviatsiya-863700696.html

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 19.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Нижний Новгород ("Стригино"), Ульяновск ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

