https://1prime.ru/20251019/rosaviatsiya-863700696.html
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ввели ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ввели ограничения - 19.10.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T23:22+0300
2025-10-19T23:22+0300
2025-10-19T23:22+0300
происшествия
бизнес
нижний новгород
ульяновск
росавиация
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147054_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_64db039e8d28765cfe12bd4a4c523d61.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Нижний Новгород ("Стригино"), Ульяновск ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251019/penza-863698298.html
нижний новгород
ульяновск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147054_0:0:2373:1780_1920x0_80_0_0_de547f5fd49d0d24f5f43d66d5ef54c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нижний новгород, ульяновск, росавиация, россия
Происшествия, Бизнес, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ульяновск, Росавиация, РОССИЯ
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ввели ограничения
Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска