https://1prime.ru/20251019/rossija-863674829.html

В России могут ввести штрафы за прием лекарств, ухудшающих внимание

В России могут ввести штрафы за прием лекарств, ухудшающих внимание - 19.10.2025, ПРАЙМ

В России могут ввести штрафы за прием лекарств, ухудшающих внимание

Список лекарств, прием которых будет являться основанием для лишения водительских прав, может появиться в России, в него могут войти препараты, затрудняющие... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T02:50+0300

2025-10-19T02:50+0300

2025-10-19T02:50+0300

бизнес

общество

рф

госдума

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863674829.jpg?1760831440

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Список лекарств, прием которых будет являться основанием для лишения водительских прав, может появиться в России, в него могут войти препараты, затрудняющие концентрацию внимания, например, снотворные и седативные средства, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Инициативой предлагается установить административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Изменения предлагается внести в статью 27.12.1 и примечание к статье 12.8 КоАП РФ, за нарушение которой водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. "Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство РФ. В первую очередь, сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека. Например, снотворные и седативные средства", - сказал Леонов. Парламентарий уточнил, что для выписки штрафа водителю должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие приема лекарств, которые ухудшают внимание и реакцию, но не относятся к этиловому спирту или иным одурманивающим веществам. "Стоит отметить, что не всегда всем водителям удобно искать в таком перечне тот препарат, который был принят. Поэтому мы в ЛДПР предлагаем маркировать такие лекарственные средства словами на упаковке "противопоказано при вождении" с тем, чтобы человек сразу понял, что препарат уже есть в перечне, его не стоит принимать, если нужно ехать куда-то за рулем. Так было бы удобнее и проще для всех", - заключил он. Законопроект был внесен правительством РФ в июне 2023 года. Устанавливается, что административная ответственность будет наступать в случае наличия в организме новых потенциально опасных психоактивных веществ, одурманивающих веществ, а равно в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме лица обнаружились вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие употребления вызывающих опьянение веществ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , рф, госдума, лдпр