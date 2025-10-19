https://1prime.ru/20251019/rossija-863676354.html
Россия сохраняет отношения с Мальтийским орденом, заявил Грушко
2025-10-19T07:45+0300
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко рассказал РИА Новости, что Москва сохраняет отношения с Суверенным Мальтийским орденом, но ему неизвестно о наличии или отсутствии планов назначить нового представителя ордена в России вместо уехавшего после начала СВО.
В конце 2022 года глава российской дипломатической миссии ордена Аймоне ди Савойя Аоста сообщил, что покинет страну и уедет к себе на родину, в Италию, в 2023 году. В интервью итальянской газете Corriere della Sera в марте 2025 года он в контексте конфликта на Украине назвал ошибкой не пытаться вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Отношения (у России с орденом - ред.) остаются", - сказал РИА Новости Александр Грушко на полях празднования двадцатилетия канала Russia Today, комментируя соответствующую тему.
При этом замглавы МИД отметил, что у него нет информации по вопросу назначения нового главы российского представительства ордена.
В самом представительстве ранее не ответили на запрос комментария для РИА Новости. Вопросы касались того, работает ли дипмиссия ордена в Москве, остается ли Аймоне ди Савойя Аоста ее главой, а также планируется ли назначить на этот пост новое лицо. Кроме этого, агентство не получило ответ на вопрос о том, по каким темам представительство ещё поддерживает контакт с российскими властями.
Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан в Иерусалиме в XI веке. В XIV веке они перебрались на остров Родос, а в XVI веке обосновались на Мальте. На рубеже XVIII и XIX веков великим магистром ордена был российский император Павел I.
В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме. Орден занимается оказанием гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся. Он имеет статус наблюдателя при ООН, поддерживает отношения с более чем 100 государствами.
