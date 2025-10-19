Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу лидеров России и США, считает Сийярто - 19.10.2025
ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу лидеров России и США, считает Сийярто
ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу лидеров России и США, считает Сийярто - 19.10.2025, ПРАЙМ
ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу лидеров России и США, считает Сийярто
Европейские лидеры обязательно сделают всё возможное, чтобы попытаться сорвать встречу лидеров России и США в Будапеште, потому что большинство политиков в ЕС... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T14:28+0300
2025-10-19T14:28+0300
БУДАПЕШТ, 19 окт - ПРАЙМ. Европейские лидеры обязательно сделают всё возможное, чтобы попытаться сорвать встречу лидеров России и США в Будапеште, потому что большинство политиков в ЕС нацелены на продолжение конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы можем быть уверены, что подавляющее большинство политиков Евросоюза сделают всё возможное в ближайшие недели или дни, чтобы этот саммит не состоялся, потому что, если он состоится, это даст шанс на мир, а они заинтересованы в продолжении войны", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - единственный политик в Европе, который "смог построить и поддерживать сотрудничество, основанное на взаимном уважении, как с американским, так и с российским президентом", поэтому Будапешт и был выбран площадкой для мирного саммита. Практически все страны ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, проводят "провоенную политику": представляют конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к войне и хотят перевести ЕС в военный режим, вооружить Украину и финансировать ее за счёт средств европейцев, в то время как Венгрия организует мирный саммит, отметил Сийярто. В четверг лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу лидеров России и США, считает Сийярто

БУДАПЕШТ, 19 окт - ПРАЙМ. Европейские лидеры обязательно сделают всё возможное, чтобы попытаться сорвать встречу лидеров России и США в Будапеште, потому что большинство политиков в ЕС нацелены на продолжение конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы можем быть уверены, что подавляющее большинство политиков Евросоюза сделают всё возможное в ближайшие недели или дни, чтобы этот саммит не состоялся, потому что, если он состоится, это даст шанс на мир, а они заинтересованы в продолжении войны", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
"Это будет победа". На Западе раскрыли, кто выиграет от саммита в Будапеште
Вчера, 20:21
"Это будет победа". На Западе раскрыли, кто выиграет от саммита в Будапеште
Вчера, 20:21
По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - единственный политик в Европе, который "смог построить и поддерживать сотрудничество, основанное на взаимном уважении, как с американским, так и с российским президентом", поэтому Будапешт и был выбран площадкой для мирного саммита.
Практически все страны ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, проводят "провоенную политику": представляют конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к войне и хотят перевести ЕС в военный режим, вооружить Украину и финансировать ее за счёт средств европейцев, в то время как Венгрия организует мирный саммит, отметил Сийярто.
В четверг лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Pais: возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште называют в ЕС кошмаром
Вчера, 13:45
 
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, УКРАИНА, Петер Сийярто, Виктор Орбан, ЕС, В мире
 
 
