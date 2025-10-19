ЕС сделает все, чтобы сорвать встречу лидеров России и США, считает Сийярто
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БУДАПЕШТ, 19 окт - ПРАЙМ. Европейские лидеры обязательно сделают всё возможное, чтобы попытаться сорвать встречу лидеров России и США в Будапеште, потому что большинство политиков в ЕС нацелены на продолжение конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - единственный политик в Европе, который "смог построить и поддерживать сотрудничество, основанное на взаимном уважении, как с американским, так и с российским президентом", поэтому Будапешт и был выбран площадкой для мирного саммита.
Практически все страны ЕС, за исключением Словакии и Венгрии, проводят "провоенную политику": представляют конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к войне и хотят перевести ЕС в военный режим, вооружить Украину и финансировать ее за счёт средств европейцев, в то время как Венгрия организует мирный саммит, отметил Сийярто.
В четверг лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ-США приведет к установлению мира на Украине.