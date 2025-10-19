https://1prime.ru/20251019/sanktsii-863675087.html
Санкции США обходятся Кубе в 15 тысяч долларов в минуту - эксперт
2025-10-19T03:47+0300
экономика
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - ПРАЙМ. Санкции США обходятся Кубе в 15 тысяч долларов в минуту, ее спасение - в укреплении отношений с другими крупными державами, выступающими за построение многополярного мира, такими как Россия и Китай, сообщил РИА Новости профессор и исследователь, специалист по отношениям между Кубой и США Салим Ламрани.
Шестьдесят пять лет назад, в октябре 1960 года, США ввели торговое эмбарго против Кубы, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения. В 1962 году Вашингтон ужесточил санкции, запретив почти всю торговлю с островом, что значительно ударило по экономике Кубы.
"Экономические санкции анахроничны, жестоки и незаконны. Они представляют собой главное препятствие для развития страны. Они затрагивают все слои кубинского населения, особенно наиболее уязвимые. Их ежегодная стоимость - 7,5 миллиардов долларов, или 20 миллионов долларов в день, или 15 000 долларов в минуту", - отметил Ламрани.
Он напомнил, что с 1992 года международное сообщество единогласно осуждает эту экономическую блокаду.
По словам Ламрани, несмотря на санкции и ежедневные трудности, Кубе удалось построить общество со всеобщим доступом к образованию, здравоохранению, культуре и спорту. Индекс развития человеческого потенциала Кубы сопоставим с индексом самых развитых стран. Продолжительность жизни здесь выше чем в США, а уровень детской смертности – самый низкий на американском континенте, от Канады до Аргентины. Несмотря на многочисленные препятствия, Куба оказывает помощь нуждающимся странам третьего мира, в частности посредством медицинского сотрудничества.
"Куба будет сталкиваться с постоянной враждебностью со стороны Соединённых Штатов, независимо от того, кто займёт Белый дом. Мы недавно наблюдали это на примере администрации (Джо – ред.) Байдена, которая не сделала абсолютно ничего для отмены 243 принудительных мер, введённых (президентом Дональдом – ред.) Трампом во время его срока. Спасение Кубы заключается в укреплении отношений с другими крупными державами, выступающими за построение многополярного мира, такими как Россия и Китай", - считает Ламрани.
С этими странами у Кубы существуют прекрасные двусторонние отношения, но их необходимо укреплять, учитывая потребности острова, полагает эксперт.
"Куба всегда была щедра к другим странам мира. Теперь мир должен ответить взаимностью на эту щедрость, помогая облегчить страдания кубинского народа. Россия и Китай играют в этом основополагающую роль", - сказал Ламрани.
