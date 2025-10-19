https://1prime.ru/20251019/shebekino-863684178.html

В Шебекино дрон ВСУ атаковал предприятие, ранен мужчина

В Шебекино дрон ВСУ атаковал предприятие, ранен мужчина - 19.10.2025, ПРАЙМ

В Шебекино дрон ВСУ атаковал предприятие, ранен мужчина

19.10.2025

БЕЛГОРОД, 19 окт – ПРАЙМ. Мужчина ранен в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на производственное предприятие, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино в результате атаки дрона на производственное предприятие ранен мужчина. Пострадавшего с проникающим осколочным ранением живота бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. На территории предприятия повреждены остекление, стены и оборудование двух помещений", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по словам губернатора, атакам украинских дронов подверглись еще шесть населенных пунктов Белгородской области. Повреждены частные домовладения в селе Нежеголь Шебекинского округа, хуторе Плотовка и селе Коновалово Волоконовского района, а также социальный объект в селе Тишанка. "В посёлке Борисовка дроном атаковано коммерческое предприятие — повреждена "Газель". В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник нанёс удар по частному домовладению", - добавил глава области.

