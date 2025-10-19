https://1prime.ru/20251019/shkoly-863686485.html

Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах

Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах - 19.10.2025, ПРАЙМ

Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах

Одиннадцатилетнее школьное образование обеспечивает эффективное освоение учебных материалов, любые изменения необходимо оценить и выявить риски и преимущества,... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T13:22+0300

2025-10-19T13:22+0300

2025-10-19T13:22+0300

россия

общество

минпросвещения

образование

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863686318_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_e04b4c435126afe216b25c2bbba75805.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Одиннадцатилетнее школьное образование обеспечивает эффективное освоение учебных материалов, любые изменения необходимо оценить и выявить риски и преимущества, сообщило Минпросвещения России. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. "Сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка", - отметило министерство, комментируя предложение заместителя секретаря Общественной палаты. Минпросвещения добавило, что существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка. "Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества", - заключило министерство.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , минпросвещения, образование