https://1prime.ru/20251019/shkoly-863686485.html
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах - 19.10.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
Одиннадцатилетнее школьное образование обеспечивает эффективное освоение учебных материалов, любые изменения необходимо оценить и выявить риски и преимущества,... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T13:22+0300
2025-10-19T13:22+0300
2025-10-19T13:22+0300
россия
общество
минпросвещения
образование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863686318_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_e04b4c435126afe216b25c2bbba75805.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Одиннадцатилетнее школьное образование обеспечивает эффективное освоение учебных материалов, любые изменения необходимо оценить и выявить риски и преимущества, сообщило Минпросвещения России. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. "Сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка", - отметило министерство, комментируя предложение заместителя секретаря Общественной палаты. Минпросвещения добавило, что существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка. "Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества", - заключило министерство.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863686318_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5628e37220bafd2d235fca0867a30e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , минпросвещения, образование
РОССИЯ, Общество , Минпросвещения, образование
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
Минпросвещения РФ: 11-летнее образование обеспечивает полное освоение учебных материалов
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Одиннадцатилетнее школьное образование обеспечивает эффективное освоение учебных материалов, любые изменения необходимо оценить и выявить риски и преимущества, сообщило Минпросвещения России.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.
"Сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка", - отметило министерство, комментируя предложение заместителя секретаря Общественной палаты.
Минпросвещения
добавило, что существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка.
"Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества", - заключило министерство.