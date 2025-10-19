Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251019/shkoly-863686485.html
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах - 19.10.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах
Одиннадцатилетнее школьное образование обеспечивает эффективное освоение учебных материалов, любые изменения необходимо оценить и выявить риски и преимущества,... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T13:22+0300
2025-10-19T13:22+0300
россия
общество
минпросвещения
образование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863686318_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_e04b4c435126afe216b25c2bbba75805.jpg
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Одиннадцатилетнее школьное образование обеспечивает эффективное освоение учебных материалов, любые изменения необходимо оценить и выявить риски и преимущества, сообщило Минпросвещения России. Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. "Сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка", - отметило министерство, комментируя предложение заместителя секретаря Общественной палаты. Минпросвещения добавило, что существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка. "Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества", - заключило министерство.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863686318_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5628e37220bafd2d235fca0867a30e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , минпросвещения, образование
РОССИЯ, Общество , Минпросвещения, образование
13:22 19.10.2025
 
Минпросвещения оценило идею увеличить срок обучения в школах

Минпросвещения РФ: 11-летнее образование обеспечивает полное освоение учебных материалов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики начальных классов
Ученики начальных классов - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Ученики начальных классов. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Одиннадцатилетнее школьное образование обеспечивает эффективное освоение учебных материалов, любые изменения необходимо оценить и выявить риски и преимущества, сообщило Минпросвещения России.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.
"Сегодня образовательная система в России позволяет обеспечить эффективное освоение учебных материалов учениками разных возрастов. Учебные программы выстроены таким образом, чтобы не только соответствовать возрасту учеников, но и учитывать особенности развития каждого ребенка", - отметило министерство, комментируя предложение заместителя секретаря Общественной палаты.
Минпросвещения добавило, что существующие механизмы позволяют поддерживать высокий уровень качества российского школьного образования и соблюдать принцип доступности качественного образования для каждого ребенка.
"Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества", - заключило министерство.
 
РОССИЯОбществоМинпросвещенияобразование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала