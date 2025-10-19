https://1prime.ru/20251019/shvejtsarija-863675199.html

В Австрии заявили, что Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет. "И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета", - сказала экс-министр, комментируя выбор Венгрии в качестве площадки для саммита России и США. Кнайсль упомянула, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд ВСУ, хотя во время прошлых конфликтов "Австрия, как де-юре нейтральная страна, никогда не допускала транзит оружия". В четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.

