Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Австрии заявили, что Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251019/shvejtsarija-863675199.html
В Австрии заявили, что Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет
В Австрии заявили, что Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Австрии заявили, что Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T04:05+0300
2025-10-19T04:05+0300
энергетика
экономика
общество
австрия
швейцария
венгрия
карин кнайсль
юрий ушаков
владимир путин
спбгу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863675199.jpg?1760835950
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет. "И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета", - сказала экс-министр, комментируя выбор Венгрии в качестве площадки для саммита России и США. Кнайсль упомянула, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд ВСУ, хотя во время прошлых конфликтов "Австрия, как де-юре нейтральная страна, никогда не допускала транзит оружия". В четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
австрия
швейцария
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , австрия, швейцария, венгрия, карин кнайсль, юрий ушаков, владимир путин, спбгу, нато, всу
Энергетика, Экономика, Общество , АВСТРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ВЕНГРИЯ, Карин Кнайсль, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СПбГУ, НАТО, ВСУ
04:05 19.10.2025
 
В Австрии заявили, что Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет

Кнайсль: Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет.
"И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета", - сказала экс-министр, комментируя выбор Венгрии в качестве площадки для саммита России и США.
Кнайсль упомянула, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд ВСУ, хотя во время прошлых конфликтов "Австрия, как де-юре нейтральная страна, никогда не допускала транзит оружия".
В четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
 
ЭнергетикаЭкономикаОбществоАВСТРИЯШВЕЙЦАРИЯВЕНГРИЯКарин КнайсльЮрий УшаковВладимир ПутинСПбГУНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала