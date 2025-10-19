https://1prime.ru/20251019/shvejtsarija-863675199.html
В Австрии заявили, что Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет
В Австрии заявили, что Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет - 19.10.2025, ПРАЙМ
В Австрии заявили, что Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T04:05+0300
2025-10-19T04:05+0300
2025-10-19T04:05+0300
энергетика
экономика
общество
австрия
швейцария
венгрия
карин кнайсль
юрий ушаков
владимир путин
спбгу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863675199.jpg?1760835950
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет.
"И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета", - сказала экс-министр, комментируя выбор Венгрии в качестве площадки для саммита России и США.
Кнайсль упомянула, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд ВСУ, хотя во время прошлых конфликтов "Австрия, как де-юре нейтральная страна, никогда не допускала транзит оружия".
В четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
австрия
швейцария
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , австрия, швейцария, венгрия, карин кнайсль, юрий ушаков, владимир путин, спбгу, нато, всу
Энергетика, Экономика, Общество , АВСТРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ВЕНГРИЯ, Карин Кнайсль, Юрий Ушаков, Владимир Путин, СПбГУ, НАТО, ВСУ
В Австрии заявили, что Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет
Кнайсль: Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что Швейцария и Австрия де-факто утратили свой нейтралитет.
"И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета", - сказала экс-министр, комментируя выбор Венгрии в качестве площадки для саммита России и США.
Кнайсль упомянула, что утрата нейтрального статуса Веной связана с тем, что через территорию республики идет транзит оружия НАТО для нужд ВСУ, хотя во время прошлых конфликтов "Австрия, как де-юре нейтральная страна, никогда не допускала транзит оружия".
В четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.