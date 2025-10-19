На Западе признали, что союзники бросили Киев в решающий момент
NZZ: западные партнеры резко сократили финансирование Украины
© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Несмотря на громкие обещания, объем реальной помощи Киеву с каждым месяцем падает, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
"Летом объемы европейских обещаний сократились на 57% по сравнению с первой половиной года — с в среднем 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В целом ежемесячная военная помощь всех стран-доноров оказалась примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев", — приводит издание данные статистики.
Отмечается, что у европейских стран нет необходимых технологий и мощностей для масштабного производства вооружений.
Особенно тяжело ситуация сложилась после того, как главный финансовый донор — США — отказался от прежнего объема поддержки. Попытка компенсировать потери через инициативу PURL оказалась безрезультатной.
Некоторые южноевропейские государства вообще прекратили поставки, несмотря на наличие запасов вооружений.
Москва не раз подчеркивала, что поставки оружия Киеву не меняют ситуацию, а лишь продлевают конфликт. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что НАТО участвует в нем напрямую — не только поставками, но и обучением украинских военных.
