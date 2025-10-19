https://1prime.ru/20251019/stubb-863679331.html

Заявление Стубба о России вызвало изумление на Западе

финляндия

москва

запад

александр стубб

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Заявление главы Финляндии Александра Стубба о России удивило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X. "Президент Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта", — говорится в публикации.Политик отметил, что Стуббу нужно принять реальную политику, идеология изображения России как врага провалилась.Накануне в интервью BBC президент Финляндии заявил, что необходимо посадить Москву за стол переговоров.На этой неделе Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.

финляндия

москва

запад

