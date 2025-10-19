Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Стубба о России вызвало изумление на Западе - 19.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251019/stubb-863679331.html
Заявление Стубба о России вызвало изумление на Западе
Заявление Стубба о России вызвало изумление на Западе - 19.10.2025, ПРАЙМ
Заявление Стубба о России вызвало изумление на Западе
Заявление главы Финляндии Александра Стубба о России удивило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T09:35+0300
2025-10-19T09:35+0300
финляндия
москва
запад
александр стубб
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Заявление главы Финляндии Александра Стубба о России удивило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X. "Президент Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта", — говорится в публикации.Политик отметил, что Стуббу нужно принять реальную политику, идеология изображения России как врага провалилась.Накануне в интервью BBC президент Финляндии заявил, что необходимо посадить Москву за стол переговоров.На этой неделе Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
https://1prime.ru/20251016/zelenskiy-863586512.html
https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html
финляндия
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_67:0:840:580_1920x0_80_0_0_b53b1ec54f17898178c68441d987d740.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, москва, запад, александр стубб
ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, Александр Стубб
09:35 19.10.2025
 
Заявление Стубба о России вызвало изумление на Западе

Политик Мема удивился заявлению президента Финляндии Стубба о России

© yle.fiАлександр Стубб
Александр Стубб
Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Заявление главы Финляндии Александра Стубба о России удивило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.

"Президент Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Зеленский сделал дерзкое заявление о Путине перед встречей с Трампом
16 октября, 12:59
Политик отметил, что Стуббу нужно принять реальную политику, идеология изображения России как врага провалилась.

Накануне в интервью BBC президент Финляндии заявил, что необходимо посадить Москву за стол переговоров.

На этой неделе Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
9 октября, 08:49
 
ФИНЛЯНДИЯМОСКВАЗАПАДАлександр Стубб
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала