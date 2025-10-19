https://1prime.ru/20251019/svyaz-863684363.html
Россиянам рассказали, как обезопасить устройства на базе Android
Россиянам рассказали, как обезопасить устройства на базе Android
2025-10-19T12:19+0300
мошенничество
технологии
мвд
россия
мошенники
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Стоит отключать беспроводную связь Bluetooth для уменьшения попыток атак на телефон и установить минимальное время до блокировки экрана для снижения риска несанкционированного доступа к устройству на базе Android, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Отключайте Bluetooth, чтобы снизить риск атак, а также уменьшить расход аккумулятора… Установите минимально удобное время, чтобы снизить риск несанкционированного доступа", - посоветовали в Telegram-канале ведомства. Также, как рассказали в управлении, в настройках телефона стоит установить такие параметры, благодаря которым показ уведомлений и конфиденциальная информация будут доступны только после разблокировки смартфона. Кроме того, в ведомстве посоветовали отключить функцию добавления пользователя на заблокированном экране мобильного телефона. "Используйте Pin, пароль или графический ключ. Отключайте функцию показа паролей. Установите Pin для сим-карты", - также сообщили в управлении. Помимо этого, правоохранители советуют отключить в настройках мессенджеров доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений. В управлении в заключение отметили, что для минимизации таргетинга стоит сбросить рекламный идентификатор и удалить его, а также подключить функцию сканирования подозрительных приложений.
Новости
ru-RU
МВД посоветовало отключать Bluetooth для снижения риска атаки на смартфоны
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Стоит отключать беспроводную связь Bluetooth для уменьшения попыток атак на телефон и установить минимальное время до блокировки экрана для снижения риска несанкционированного доступа к устройству на базе Android, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Отключайте Bluetooth, чтобы снизить риск атак, а также уменьшить расход аккумулятора… Установите минимально удобное время, чтобы снизить риск несанкционированного доступа", - посоветовали в Telegram-канале ведомства.
Также, как рассказали в управлении, в настройках телефона стоит установить такие параметры, благодаря которым показ уведомлений и конфиденциальная информация будут доступны только после разблокировки смартфона. Кроме того, в ведомстве посоветовали отключить функцию добавления пользователя на заблокированном экране мобильного телефона.
"Используйте Pin, пароль или графический ключ. Отключайте функцию показа паролей. Установите Pin для сим-карты", - также сообщили в управлении.
Помимо этого, правоохранители советуют отключить в настройках мессенджеров доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений.
В управлении в заключение отметили, что для минимизации таргетинга стоит сбросить рекламный идентификатор и удалить его, а также подключить функцию сканирования подозрительных приложений.
