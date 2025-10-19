https://1prime.ru/20251019/tambov-863696523.html
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
