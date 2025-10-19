https://1prime.ru/20251019/tonnel-863683232.html

Дмитриев: идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной

Дмитриев: идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной - 19.10.2025, ПРАЙМ

Дмитриев: идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной

Идея возведения тоннеля между Россией и США завирусилась, ее осветили крупные СМИ, обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T11:35+0300

2025-10-19T11:35+0300

2025-10-19T11:35+0300

экономика

россия

аляска

сша

евразия

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860584578_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_cc5bfcbe1b5a444a9674ccd2de27964b.jpg

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Идея возведения тоннеля между Россией и США завирусилась, ее осветили крупные СМИ, обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. "Тоннель Путина-Трампа, соединяющий Россию и Аляску, Евразию и Америку, только что стал вирусным, собрал около двух миллионов просмотров. (Президент США Дональд - ред.) Трамп назвал его "интересным". (Владимир - ред.) Зеленский возненавидел его (тоннель – ред.). Крупные СМИ осветили это", - написал Дмитриев в социальной сети X. Ранее РИА Новости на основе открытых данных подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.

https://1prime.ru/20251017/tonnel-863631492.html

аляска

сша

евразия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аляска, сша, евразия, кирилл дмитриев