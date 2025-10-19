https://1prime.ru/20251019/tonnel-863683232.html
19.10.2025
Дмитриев: идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Идея возведения тоннеля между Россией и США завирусилась, ее осветили крупные СМИ, обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску. По его словам, благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем Путина-Трампа, соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее 8 миллиардов долларов. Он отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. "Тоннель Путина-Трампа, соединяющий Россию и Аляску, Евразию и Америку, только что стал вирусным, собрал около двух миллионов просмотров. (Президент США Дональд - ред.) Трамп назвал его "интересным". (Владимир - ред.) Зеленский возненавидел его (тоннель – ред.). Крупные СМИ осветили это", - написал Дмитриев в социальной сети X. Ранее РИА Новости на основе открытых данных подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской будет примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией.
