Трамп заявил о торговом потенциале для урегулирования на Украине - 19.10.2025
Трамп заявил о торговом потенциале для урегулирования на Украине
2025-10-19T17:31+0300
политика
мировая экономика
украина
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "отличный потенциал для торговли", поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине. "Сейчас у нас война, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя усилия по урегулированию на Украине.
украина
сша
мировая экономика, украина, сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
17:31 19.10.2025
 
Трамп заявил о торговом потенциале для урегулирования на Украине

Трамп: есть торговый потенциал для урегулирования украинского конфликта

© Фото : UN Photo/Loey FelipeДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "отличный потенциал для торговли", поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине.
"Сейчас у нас война, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя усилия по урегулированию на Украине.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
На Западе раскрыли, что украинцы думают о встрече Зеленского и Трампа
