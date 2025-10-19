https://1prime.ru/20251019/tramp-863694198.html
Трамп заявил о торговом потенциале для урегулирования на Украине
2025-10-19T17:31+0300
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что существует "отличный потенциал для торговли", поэтому он надеется на урегулирование конфликта на Украине. "Сейчас у нас война, но есть отличный потенциал для торговли, и я надеюсь, что мы добьемся успеха", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя усилия по урегулированию на Украине.
