США сами нуждаются в Tomahawk, заявил Трамп
Политика
США сами нуждаются в Tomahawk, заявил Трамп
США сами нуждаются в Tomahawk, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk на фоне запроса поставок со стороны киевского режима. | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T17:50+0300
2025-10-19T17:50+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
в мире
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk на фоне запроса поставок со стороны киевского режима. Перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала этого года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. В пятницу президент Соединенных Штатов встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как подчеркивал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. "Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге… но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
сша
украина
1920
1920
true
сша, украина, дональд трамп, в мире
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, В мире
17:50 19.10.2025
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk на фоне запроса поставок со стороны киевского режима.
Перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала этого года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. В пятницу президент Соединенных Штатов встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как подчеркивал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
"Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге… но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Трамп заявил о торговом потенциале для урегулирования на Украине
17:31
 
Политика США УКРАИНА Дональд Трамп В мире
 
 
