США сами нуждаются в Tomahawk, заявил Трамп

2025-10-19 Американский президент Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk на фоне запроса поставок со стороны киевского режима.

ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп вновь подтвердил, что США сами нуждаются в крылатых ракетах Tomahawk на фоне запроса поставок со стороны киевского режима. Перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала этого года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. В пятницу президент Соединенных Штатов встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как подчеркивал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты. "Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге… но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

