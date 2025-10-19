Трамп назвал введение пошлины против Китая неустойчивым для экономики США

https://1prime.ru/20251019/tramp-863694827.html
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики, но Пекин якобы "вынудил" Вашингтон пойти на эту меру. В ходе интервью телеканалу Fox News американского лидера спросили, что будет с экономикой США в том случае, если будет введена дополнительная пошлина в 100% на товары из КНР. "Это неустойчиво, но цифра именно такая... меня вынудили это сделать. Думаю, с Китаем у нас все будет хорошо, но нам нужна справедливая сделка", - отметил Трамп.
