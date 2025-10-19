Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал введение пошлины против Китая неустойчивым для экономики США - 19.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251019/tramp-863694827.html
Трамп назвал введение пошлины против Китая неустойчивым для экономики США
Трамп назвал введение пошлины против Китая неустойчивым для экономики США
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики, но Пекин якобы... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T18:08+0300
2025-10-19T18:08+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики, но Пекин якобы "вынудил" Вашингтон пойти на эту меру. В ходе интервью телеканалу Fox News американского лидера спросили, что будет с экономикой США в том случае, если будет введена дополнительная пошлина в 100% на товары из КНР. "Это неустойчиво, но цифра именно такая... меня вынудили это сделать. Думаю, с Китаем у нас все будет хорошо, но нам нужна справедливая сделка", - отметил Трамп.
мировая экономика, китай, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
18:08 19.10.2025
 
Трамп назвал введение пошлины против Китая неустойчивым для экономики США

Трамп заявил, что введение 100% пошлины против Китая будет неустойчивым для экономики США

© AFP / Nicholas KammДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Nicholas Kamm
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение дополнительной пошлины против Китая в 100% будет "неустойчивым" для американской экономики, но Пекин якобы "вынудил" Вашингтон пойти на эту меру.
В ходе интервью телеканалу Fox News американского лидера спросили, что будет с экономикой США в том случае, если будет введена дополнительная пошлина в 100% на товары из КНР.
"Это неустойчиво, но цифра именно такая... меня вынудили это сделать. Думаю, с Китаем у нас все будет хорошо, но нам нужна справедливая сделка", - отметил Трамп.
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Глава ВТО прокомментировала рост напряженности в отношениях США и Китая
Экономика Мировая экономика КИТАЙ США Дональд Трамп
 
 
