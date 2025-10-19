https://1prime.ru/20251019/tramp-863694990.html
Трамп заявил, что не собирается уничтожать Китай
Трамп заявил, что не собирается уничтожать Китай
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается "уничтожать" Китай, усиливая давление на Пекин в торговой сфере, отметив также, что по итогам предстоящей встречи с лидером КНР Си Цзиньпином через две недели "будет видно" дальнейшее развитие торговых отношений двух стран. "Я не собираюсь уничтожать Китай", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя действия США по усилению давления на КНР в торговой сфере. Американский лидер также подтвердил встречу с лидером Китая через две недели, уточнив, что по ее итогам "будет видно" дальнейшее развитие торговых отношений двух стран.
Трамп заявил, что не собирается уничтожать Китай
