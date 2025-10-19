Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что не собирается уничтожать Китай
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается "уничтожать" Китай, усиливая давление на Пекин в торговой сфере, отметив также, что по итогам предстоящей встречи с лидером КНР Си Цзиньпином через две недели "будет видно" дальнейшее развитие торговых отношений двух стран. "Я не собираюсь уничтожать Китай", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя действия США по усилению давления на КНР в торговой сфере. Американский лидер также подтвердил встречу с лидером Китая через две недели, уточнив, что по ее итогам "будет видно" дальнейшее развитие торговых отношений двух стран.
18:19 19.10.2025
 
Трамп заявил, что не собирается уничтожать Китай

© AFP / Fred Dufour Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
© AFP / Fred Dufour 
ВАШИНГТОН, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается "уничтожать" Китай, усиливая давление на Пекин в торговой сфере, отметив также, что по итогам предстоящей встречи с лидером КНР Си Цзиньпином через две недели "будет видно" дальнейшее развитие торговых отношений двух стран.
"Я не собираюсь уничтожать Китай", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя действия США по усилению давления на КНР в торговой сфере.
Американский лидер также подтвердил встречу с лидером Китая через две недели, уточнив, что по ее итогам "будет видно" дальнейшее развитие торговых отношений двух стран.
Трамп назвал введение пошлины против Китая неустойчивым для экономики США
