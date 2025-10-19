Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп на встрече с Зеленским постоянно ругался, сообщили СМИ - 19.10.2025
Трамп на встрече с Зеленским постоянно ругался, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола все разложенные на нем... | 19.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники."Встреча президента США и… (Зеленского – ред.) то и дело перерастала в "перепалку", во время которой Трамп "постоянно ругался"… В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине", - сообщает газета.По ее данным, на встрече Трамп приводил тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным во время их последнего телефонного разговора.Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер, в частности, упомянул, что на следующий день примет Зеленского и учтет в ходе этой встречи соображения, высказанные главой российского государства.Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Трамп ранее уже отчитывал Зеленского, когда тот 28 февраля приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.
22:06 19.10.2025
 
Трамп на встрече с Зеленским постоянно ругался, сообщили СМИ

FT: Трамп во время встречи с Зеленским ругался и сбросил со стола карты боевых действий

© РИА Новости . Стрингер
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола все разложенные на нем карты боевых действий, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
"Встреча президента США и… (Зеленского – ред.) то и дело перерастала в "перепалку", во время которой Трамп "постоянно ругался"… В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине", - сообщает газета.
По ее данным, на встрече Трамп приводил тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным во время их последнего телефонного разговора.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, американский лидер, в частности, упомянул, что на следующий день примет Зеленского и учтет в ходе этой встречи соображения, высказанные главой российского государства.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трамп ранее уже отчитывал Зеленского, когда тот 28 февраля приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.
