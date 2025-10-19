https://1prime.ru/20251019/turizm-863679448.html

В РСТ рассказали о моде в Саудовской Аравии на путешествия в Россию

В РСТ рассказали о моде в Саудовской Аравии на путешествия в Россию - 19.10.2025, ПРАЙМ

В РСТ рассказали о моде в Саудовской Аравии на путешествия в Россию

Совершать туристические поездки в Россию уже стало модным в Саудовской Аравии, а открытие новых прямых рейсов многократно усилит эту тенденцию, сообщил РИА... | 19.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-19T09:38+0300

2025-10-19T09:38+0300

2025-10-19T09:38+0300

бизнес

туризм

россия

саудовская аравия

эр-рияд

москва

российский союз туриндустрии

агентство стратегических инициатив

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg

ЭР-РИЯД, 19 окт - ПРАЙМ. Совершать туристические поездки в Россию уже стало модным в Саудовской Аравии, а открытие новых прямых рейсов многократно усилит эту тенденцию, сообщил РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович. РСТ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) презентует в Саудовской Аравии приложение для туристов в России Visit Russia. "Мы начинаем иностранное род-шоу этого проекта в Саудовской Аравии, поскольку путешествия в Россию стали модными у жителей арабских стран", - сказал Войтович. По его словам, одна из главных причин появления "моды на Россию" в регионе - "взвешенная политика российского МИД в отношении арабо-израильского конфликта". "Для них это очень важно", - пояснил Войтович. Он также отметил, что туристов привлекают простота получения электронных виз, комфортный климат и богатая природа, высокий уровень безопасности, и наличие прямых авиаперелетов. По данным Войтовича, если раньше в Россию арабские гости приезжали в основном из ОАЭ, то после после появления прямых рейсов из Эр-Рияда в Москву стал расти поток туристов и из Саудовской Аравии. Он уточнил, что прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву с августа текущего года запустила авиакомпания Flaynas, а с 10 октября прямые перелеты начал национальный перевозчик Saudia. "В 2025 году Россию уже посетило около 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии, но мы ожидаем, что их число достигнет 250 тысяч человек в год", - рассказал Войтович. По его словам, в 2026 году ожидается запуск новых прямых авиарейсов: в Москву из Джидды, а также из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи. Войтович отметил, что сейчас главным препятствием на пути арабских туристов в Россию является отсутствие у них достоверной информации, а приложение Visit Russia поможет решить эту проблему. Пока его нет в магазинах приложений, но уже доступна веб-версия. Пользователи получат доступ к множеству сервисов в "одном окне": покупке авиабилетов, оформлению электронной визы, бронированию отелей, и экскурсий, картам, навигатору, а также круглосуточной поддержке говорящего на 36 языках помощника - гида на базе искусственного интеллекта.

https://1prime.ru/20251015/turist-863529286.html

https://1prime.ru/20251013/rossiya-863470697.html

саудовская аравия

эр-рияд

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, саудовская аравия, эр-рияд, москва, российский союз туриндустрии, агентство стратегических инициатив, мид