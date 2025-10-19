https://1prime.ru/20251019/turizm-863679448.html
В РСТ рассказали о моде в Саудовской Аравии на путешествия в Россию
В РСТ рассказали о моде в Саудовской Аравии на путешествия в Россию - 19.10.2025, ПРАЙМ
В РСТ рассказали о моде в Саудовской Аравии на путешествия в Россию
Совершать туристические поездки в Россию уже стало модным в Саудовской Аравии, а открытие новых прямых рейсов многократно усилит эту тенденцию, сообщил РИА... | 19.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-19T09:38+0300
2025-10-19T09:38+0300
2025-10-19T09:38+0300
бизнес
туризм
россия
саудовская аравия
эр-рияд
москва
российский союз туриндустрии
агентство стратегических инициатив
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
ЭР-РИЯД, 19 окт - ПРАЙМ. Совершать туристические поездки в Россию уже стало модным в Саудовской Аравии, а открытие новых прямых рейсов многократно усилит эту тенденцию, сообщил РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович. РСТ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) презентует в Саудовской Аравии приложение для туристов в России Visit Russia. "Мы начинаем иностранное род-шоу этого проекта в Саудовской Аравии, поскольку путешествия в Россию стали модными у жителей арабских стран", - сказал Войтович. По его словам, одна из главных причин появления "моды на Россию" в регионе - "взвешенная политика российского МИД в отношении арабо-израильского конфликта". "Для них это очень важно", - пояснил Войтович. Он также отметил, что туристов привлекают простота получения электронных виз, комфортный климат и богатая природа, высокий уровень безопасности, и наличие прямых авиаперелетов. По данным Войтовича, если раньше в Россию арабские гости приезжали в основном из ОАЭ, то после после появления прямых рейсов из Эр-Рияда в Москву стал расти поток туристов и из Саудовской Аравии. Он уточнил, что прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву с августа текущего года запустила авиакомпания Flaynas, а с 10 октября прямые перелеты начал национальный перевозчик Saudia. "В 2025 году Россию уже посетило около 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии, но мы ожидаем, что их число достигнет 250 тысяч человек в год", - рассказал Войтович. По его словам, в 2026 году ожидается запуск новых прямых авиарейсов: в Москву из Джидды, а также из Эр-Рияда в Санкт-Петербург и Сочи. Войтович отметил, что сейчас главным препятствием на пути арабских туристов в Россию является отсутствие у них достоверной информации, а приложение Visit Russia поможет решить эту проблему. Пока его нет в магазинах приложений, но уже доступна веб-версия. Пользователи получат доступ к множеству сервисов в "одном окне": покупке авиабилетов, оформлению электронной визы, бронированию отелей, и экскурсий, картам, навигатору, а также круглосуточной поддержке говорящего на 36 языках помощника - гида на базе искусственного интеллекта.
https://1prime.ru/20251015/turist-863529286.html
https://1prime.ru/20251013/rossiya-863470697.html
саудовская аравия
эр-рияд
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, саудовская аравия, эр-рияд, москва, российский союз туриндустрии, агентство стратегических инициатив, мид
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, Агентство стратегических инициатив, МИД
В РСТ рассказали о моде в Саудовской Аравии на путешествия в Россию
РСТ: туристические поездки в Россию стали модными в Саудовской Аравии
ЭР-РИЯД, 19 окт - ПРАЙМ. Совершать туристические поездки в Россию уже стало модным в Саудовской Аравии, а открытие новых прямых рейсов многократно усилит эту тенденцию, сообщил РИА Новости глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергей Войтович.
РСТ
совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ)
презентует в Саудовской Аравии
приложение для туристов в России Visit Russia.
"Мы начинаем иностранное род-шоу этого проекта в Саудовской Аравии, поскольку путешествия в Россию стали модными у жителей арабских стран", - сказал Войтович.
По его словам, одна из главных причин появления "моды на Россию" в регионе - "взвешенная политика российского МИД
в отношении арабо-израильского конфликта".
"Для них это очень важно", - пояснил Войтович.
В Саудовской Аравии оценили открытие прямого авиасообщения с Россией
Он также отметил, что туристов привлекают простота получения электронных виз, комфортный климат и богатая природа, высокий уровень безопасности, и наличие прямых авиаперелетов.
По данным Войтовича, если раньше в Россию арабские гости приезжали в основном из ОАЭ
, то после после появления прямых рейсов из Эр-Рияда
в Москву
стал расти поток туристов и из Саудовской Аравии. Он уточнил, что прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву с августа текущего года запустила авиакомпания Flaynas, а с 10 октября прямые перелеты начал национальный перевозчик Saudia.
"В 2025 году Россию уже посетило около 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии, но мы ожидаем, что их число достигнет 250 тысяч человек в год", - рассказал Войтович.
По его словам, в 2026 году ожидается запуск новых прямых авиарейсов: в Москву из Джидды, а также из Эр-Рияда в Санкт-Петербург
и Сочи
.
Войтович отметил, что сейчас главным препятствием на пути арабских туристов в Россию является отсутствие у них достоверной информации, а приложение Visit Russia поможет решить эту проблему. Пока его нет в магазинах приложений, но уже доступна веб-версия. Пользователи получат доступ к множеству сервисов в "одном окне": покупке авиабилетов, оформлению электронной визы, бронированию отелей, и экскурсий, картам, навигатору, а также круглосуточной поддержке говорящего на 36 языках помощника - гида на базе искусственного интеллекта.
Турпоток из ОАЭ, Кувейта и Бахрейна в Сочи вырос на 150 процентов